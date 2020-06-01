Астрологи назвали 3 знака, с которыми женам будет тяжело

Психологи говорят, что любые отношения – труд.

Специалисты по звездам составили список знаков зодиака, с которыми представительницам прекрасного пола придется много трудится.

Раки сами по себе очень эмоциональные личности. Часто так бывает, что их чувства отличаются нестабильностью. Рожденные под этим знаком, не могут даже себе дать ответ на вопрос, насколько серьезны эти отношения. Поэтому женщинам с ними может быть нелегко.

Козероги зациклены на достижении своих целей, поэтому зачастую у них не остается времени на личную жизнь. Если же они вступили в отношения, то представители этого знака зодиака будут проверять свою половинку на прочность. Если же сожитель не хочет таких проверок, то скорее всего Козерог отпустит его.

Тельцы обладают своенравностью, мужчины выжимают от второй половинки все соки. Если Телец не в духе, то он может быть грубым даже с любимой.