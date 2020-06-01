Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Игры
Еще
ГороскопыСовместимостьСонникИменаПриметыСтатьиЛунный календарьКитайский гороскоп
Ещё
ГороскопыСовместимостьКитайский гороскопСонникИменаПриметыСтатьиЛунный календарьКалендарь стрижекДизайн человека

Чем опасен коридор затмений с 5 по 21 июня

Рамблер2 часа назад

Смотрите видео и узнайте, что такое коридор затмений и что нужно делать в этот период, чтобы не испортить себе жизнь. Астрологи говорят, что нынешним летом коридор затмений продлится с 5 июня, когда состоится лунное затмение, по 21 июня, когда произойдёт кольцевое солнечное затмение. Время с 5 по 21 июня эзотерики называют одним из самых неблагоприятных в этом году. Ролик расскажет, как не допустить неприятностей в эти две две недели.

Ранее «Рамблер» рассказывал, что значит, когда чешется правая рука.

Гороскопы

Читайте также

Луна добавит напряжения в жизнь — гороскоп на 2 июня

Топ-3 самых инициативных и предприимчивых знаков зодиака

Что могут рассказать о вашей личности пальцы ног