Дух авантюризма и романтики — гороскоп на 6 июня

15-16 лунные сутки. День начнется с отзвука вчерашних событий.

В зависимости от характера конкретной ситуации, в ее «послевкусии» будет преобладать приятное волнение, сомнение, ожидание, тревожность или нервозность. Благодаря пребыванию Луны в знаке Стрельца, вплоть до вечера сохранится тяга к свободе и широте взглядов, дух странствий, авантюризма или романтики. Может разыграться воображение. Не стоит тратить энергию на фантазии о вероятном исходе событий, так как уже в конце дня могут прийти уточняющие новости. Те, кому не спится, почувствуют на себе влияние Луны в Козероге, заставляющей мыслить реалистично.

Овен ‌‌

Начало дня пройдет для Овнов под знаком вчерашних приключений и связанных с ними проблем. Вечером полезно расслабиться, устроить привал в пути, взять паузу в общении. Отвлечься поможет расширение угла обзора - что будет нетрудно, так как день располагает к свободе и широте взглядов. Возможен интерес к темам, связанным с другими культурами, туризмом, эмиграцией, образованием, политикой, религией.

Телец

Тельцы вплоть до ночи останутся под влиянием общей атмосферы момента, будут не прочь поддаться духу приключений и романтики. Звезды напоминают, что ситуация не слишком благоприятна для финансовых и деловых начинаний, советуют не торопиться с инициативой и не рисковать ценными активами. Не стоит придавать большого значения мимолетным чувствам и симпатиям: уже завтра они могут рассеяться, как дым.

Близнецы

В течение дня Близнецы будут наблюдать за метаморфозами своего и чужого настроения. Не стоит удивляться, если окружающие к вечеру растеряют пыл, партнер утратит интерес к флирту, а противник - азарт к борьбе. Вполне возможно, что и вы перестанете испытывать прежнее волнение и заинтересованность. Если счет пошел не в вашу пользу, лучше отступить на запасной путь и отложить все решения до завтра.

Рак ‌‌

Сегодня Ракам не стоит оставлять незавершенными хлопоты, касающиеся здоровья, а также начатые накануне рутинные занятия. Звезды советуют довести до конца лечебные процедуры, уход за питомцами и другие мелкие дела, пока не исчез подходящий для них настрой. А вот с оказанием услуг, сотрудничеством, переговорами, озвучиванием своих личных выводов или претензий вам имеет смысл повременить до завтра.

Лев ‌‌

Сегодня Львы, несмотря ни на что, склонны оставаться оптимистами и не терять веру. Благодушие положительно отразится на вашем моральном и эмоциональном состоянии, но может иметь и некоторые отрицательные последствия. Не исключено, что вы пропустите тревожный сигнал, не обратите внимания на подозрительные «звоночки» и настораживающие моменты. Стоит взять их на заметку и поразмыслить о них позже.

Дева ‌‌

Сегодня Девы имеют мало влияния на события и лучшей тактикой будет продолжать к ним подстраиваться. Важные разговоры, встречи, поиски информации, а главное, значимые выводы лучше отложить до более подходящего момента. Вместо этого, полезно впитывать влияние окружающей среды и собирать материал для размышлений. Лучше вплоть до ночи оставаться дома или в том месте, куда вас занес ветер странствий.

Весы ‌‌

Сегодня психологическая атмосфера вокруг Весов останется неизменной. Многие Весы будут не против побыть в фазе приятной неопределенности. Стоит пользоваться возможностью расслабиться и восстановить силы, так как вскоре вам вновь может потребоваться энергия, в том числе, вербальная. Лучше не планировать на этот день конкретные мероприятия, отложить переговоры, совещания и утомительные разъезды.

Скорпион

Сегодня звезды советуют Скорпионам отложить конкретные дела и заниматься общими вопросами. Например, расширением своего кругозора, подготовкой к поездке или другой целевой акции. Не стоит отправляться за покупками: велика вероятность оказаться перед закрытой дверью или столкнуться с отсутствием нужных товаров. Полезно уточнить содержимое кошелька и баланс на счетах: не исключен небольшой убыток.

Стрелец

Сегодня Стрельцам лучше ориентироваться не на чужие ожидания и вкусы, а на свои собственные нужды и привычки. Даже ваши капризы в этот день имеют веские основания. Не стоит игнорировать тонкости самочувствия: в эти сутки ваш организм уязвим, возможна ранимость или общая слабость тонуса. Не время для начинаний, свиданий, публичных выступлений, новых утомительных дискуссий, активной конкуренции.

Козерог

Козерогам стоит посвятить этот день отдыху и восстановлению сил. Если вы полны энергии, лучше выбирать свободный режим и несложные занятия. У Козерогов, которые ввязались в неподходящее дело, будет время остыть и «перевязать раны». Ближе к ночи что-то затронет ваши интересы, привлечет внимание и мобилизует ваш ум. Возможно, вы начнете готовиться к диалогу или поездке, обдумывать какой-то выбор.

Водолей

Для Водолеев это нейтральный или позитивный день. Останется в силе дух свободы, отдыха, романтики, игры, авантюры. Огорчения и убытки возможны, но не будут катастрофическими. Лучше ничего не менять, следовать логике обстоятельств, подчиняться неписаным правилам компании. Лишь в самом конце дня у вас может вновь появиться повод для серьезности, не исключено напоминание о работе, долге или болезни.

Рыбы ‌‌

Сегодня Рыбам лучше жить моментом и не загадывать наперед. Далекие перспективы пока ясны лишь в общих чертах, а ближайшее будущее само напомнит вам о себе уже в конце этого дня - например, звонком от босса, друзей или близких. День не располагает к постоянству и конкретике. Текущие цели, желания и планы могут часто меняться, как и ваш взгляд на людей и события. Возможна неясность, нервозность.