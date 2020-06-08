Как имя влияет на судьбу

Как говорит наука об именах – антропонимика, любое имя несет в себе некую тайну, воплотившуюся в уникальный набор звуков, и каждое обладает своей эмоциональной окраской.

Правильно выбранное имя оказывает положительное воздействие на характер человека, его настроение, психологическое состояние. Если имя приносит человеку дискомфорт, не нравится ему, то у его носителя могут развиться на этом фоне различные психофизические негативные состояния.

Красивое, благозвучное и выразительное имя приносит своему владельцу максимум положительных эмоций, повышает его жизненный статус, оказывают непосредственное влияние на формирование характера с самого раннего возраста.

Как показали исследования, тем, чье имя звучит уверенно и твердо легче добиваться поставленных целей и задач. Они лучше адаптируются в жизненных ситуациях, их охотнее принимают на хорошие должности. А тем, у кого имена мягкие и звучат мелодично, больше сопутствует успех в артистической карьере.

Когда имя выбирается без учета его происхождения и заключенной в нем тайны, может случиться так, что его носитель непроизвольно будет отвергать его. Например, в документе о рождении записано имя Елена, но в жизни девочку называют Аленой. Однако это имя несет в себе другой заряд, который больше соответствует характеру девочки. Получается, что ребенок, сам того не ведая, не принял данное при рождении имя и выбрал более подходящее.

В другом случае, данное ребенку имя, хоть и не нравится ему, но изменять его он не может по различным причинам. В итоге нарушенная психика, жизненные неудачи, которые никак вроде бы с первого взгляда не связаны с именем человека. Но, если разобраться и поменять неблагозвучное имя, у человека все меняется в лучшую сторону.

Имена людям давались, чаще всего, в соответствии с определенными общественными принципами, существующей моде или устоявшимся семейным традициям. Если в древности человека можно было назвать совершенно необычным именем, то с приходом Христианства людей стали называть именами святых, даты рождения или почитания которых значились в церковных святцах. Считалось, что так малыш будет находиться всю свою дальнейшую жизнь под покровительством святого, чье имя он носит. Носитель имени святого никогда не отмечал дату своего рождения, но всегда праздновал именины, которые соответствовали датам в церковных святцах. Этой традиции люди следовали во всех христианских странах вплоть до момента отделения в них церкви от государства, после чего регистрацией имен стали заниматься органы ЗАГСа.

Поэтому, при выборе имени для своего малыша, необходимо учитывать все нюансы его происхождения, звучания, энергетики; то, как оно совместимо с именами родителей и фамилией.

Относительно совместимости имен можно сказать, что по этому принципу не только подбирается имя для новорожденного. Этот фактор играет немаловажную роль и при выборе своей второй половины у взрослого человека, потому что именно совместимость имен оказывает большое влияние на твердость и прочность брака.