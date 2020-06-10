Время отдохнуть и перегруппироваться — гороскоп на 11 июня

19-20 лунные сутки. Утром Луна без курса даст время отдохнуть и перегруппироваться.

Во второй половине дня ингрессия Луны в Рыбы запустит на весь уик-энд противоречивый сценарий, в котором удачные мысли и благие мотивы сопровождаются коварными скрытыми помехами. На пути к удаче придется пройти через цепь соблазнов и ловушек. Может подвести непостоянство чувств, зависимость от эмоций или обстановки. Появится простор для эксперимента и тайных маневров, но также для интриг, манипуляций, мошенничества. Лучше избегать импульсивности, суеты и спешки, стимуляции алкоголем и лекарствами. Нежелательны покупки и сделки.

Овен ‌‌

Для Овнов этот день начнется с паузы в делах, момента свободы. Сохранится потребность в друге или связи с коллективом. Во второй половине дня можно уточнять планы на уик-энд. Многие Овны увлекутся тайными манипуляциями, задумают на выходные хитроумный деловой или любовный маневр. Нужна внимательность, иначе вы рискуете сами незаметно стать жертвой чужой «игры втемную» или собственной хитрости.

Телец

День подпитывает тягу Тельцов к обновлениям. Стоит избегать небрежности и спешки. Утром высок риск тупика. Во второй половине суток звезды более благосклонны к вашим личным и коллективным авантюрам. Появится динамика, повод поэкспериментировать или пообщаться. Любую акцию лучше начать с проверки скрытых финансовых уязвимостей и постараться предусмотрительно залатать обнаруженные в ее ходе дыры.

Близнецы

Во второй половине дня Близнецам нужна осторожность. В это время возрастет риск мошенничества, интриг, манипуляций. Станет сложнее держаться честной открытой тактики. Туман и путаница порой будут возникать на пустом месте. Любое недопонимание в любовной и деловой сфере плохо отразится на ваших личных позициях. Может пострадать ваша репутация, карьера, вкус, кошелек, самочувствие или вера в людей.

Рак ‌‌

Сегодня прилив сил ждет Раков после полудня. Появится энтузиазм для деловых и бытовых хлопот, энергия для путешествия, вдохновение для переписки или литературного творчества, интерес к исследованиям, учебе, расширению горизонтов, тяга к религии, магии или интригам. Звезды напоминают, что на любом из этих путей есть подводные рифы, и советуют искуснее управлять своим кораблем в неспокойных водах.

Лев ‌‌

Львам сегодня необходимо улавливать малейшие сигналы тревоги, особенно, во второй половине суток. Вдвойне важен навык распознавания скрытых угроз, так как всюду будут напоминать о себе тайные уязвимости. Возрастет ненадежность в любых отношениях. Возможно ухудшение самочувствия. Желательно иметь путь для отступления или другого маневра в темных местах, в интимных ситуациях, в случайных компаниях.

Дева ‌‌

Сегодня звезды предостерегают Дев от доверчивости. Несмотря на взаимопонимание, вам будут не до конца ясны мотивы чужих поступков. В любом общении будет «слепое пятно». У окружающих будут свои секреты и слабости. Поддерживая с вами диалог, собеседник может втянуть вас в интригу или невольно завлечь в ловушку. Не лучший день для первого (или важного) свидания, для начала сотрудничества или дружбы.

Весы ‌‌

Сегодня Весам противопоказана небрежность. Даже в простых манипуляциях (бытовых, технических, производственных, лечебных) нужна аккуратность. Возможны проблемы с животными, инструментами, помощниками. Велика опасность получить некачественные сомнительные услуги. Возрастает риск ожогов, отравлений, заражений. Нужна ловкость в обращении с лекарствами, бытовой химией, жидкими и горючими веществами.

Скорпион

Во второй половине дня Скорпионы окажутся в своей стихии, но не в полной гармонии с собой и миром. Даже если вы мастер своего дела, находитесь в привычной среде или имеете дело со знакомыми людьми, вас ждут мелкие осечки. Скрытые осложнения в деловых, финансовых, любовных, интимных ситуациях - вызов вашей проницательности. Вам потребуется хитрость или гибкость, чутье на опасность или провокацию.

Стрелец

Сегодня почва под ногами Стрельцов становится более шаткой и коварной. День дает поле для маневра, но также и для нечестных приемов: манипуляций, провокаций, интриг. От ссор и «скользких» моментов не свободны любые отношения. Бытовые и психологические неприятности возможны в семье, браке. Ожидаются досадные срывы в бизнесе, в делах с жильем или автомобилем. Не лучший момент для сближения в любви.

Козерог

Козерогам не стоит ждать от себя и окружающих многого - например, идеальных результатов или поступков, безупречных с моральной точки зрения. День изобилует помехами, среди которых могут быть нестабильные внешние условия, утечки и поломки, недомогания, нерадивые помощники, опоздания, плохой сервис. Возможны капризы питомцев, интриги и случаи вредительства среди коллег, родни, соседей, попутчиков.

Водолей

Сегодня Водолеям не помешает внимание к финансово-деловой области и ее морально-этической стороне - например, к прозрачности сделок. Подобные тонкости станут «лакмусовой бумагой» для других сторон вашей жизни, обнажат неочевидные погрешности в вашем любовном выборе, творческих приоритетах, дружеских связях или отношениях с детьми. Нежелательны покупки: возможен брак, обман или другое осложнение.

Рыбы ‌‌

Утро Рыбам лучше провести в уединении, а после полудня взять под контроль свои страсти, зависимости, обиды, инстинкты и дурные привычки. Ваше потакание своим импульсам подпортит благие планы и добавит к положительным результатам досадный побочный эффект: травму, стресс, ссору, боль, убыток. Старайтесь избегать заведомо раздражающих триггеров, стимуляции алкоголем и сильнодействующими лекарствами.