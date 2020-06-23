Какие фамилии носили только дворяне

Дворянство – высшее общественное сословие, возникшее еще при феодализме и ликвидированное после революции 1917 года.

Его представители обладали особыми правами и привилегиями, закрепленными законодательно. В России дворяне начали появляться в 12-ом веке как часть военно-служивого сословия, а в 14-ом им стали давать земли в награду за верную службу. В этот период начали возникать первые дворянские фамилии, которые могли не только передаваться от отца к сыну, но даваться за особые заслуги перед Отечеством и возникать другими способами.

Самая древняя и известная фамилия, открывающая список – Рюриковичи, которые были потомками великого князя Игоря. Среди других известных царских фамилий: Годуновы и Шуйские.

Остальное дворянство делилось на несколько видов, каждый из которых обладал своими привилегиями и, соответственно, фамилиями.

У древнего дворянства, чей боярский или княжеский род обрел титул до 1685 года, многие фамилии произошли от названий земель, полученных за верную службу царю, например: Вяземские, Мещерские, Белозерские, Смоленские.

Многочисленная «семья» дворянских фамилий была дарована их обладателям за удачно проведенные военные действия. К ним относятся: Шереметьевы, Разумовские, Чернышёвы, Ушаковы. В 18 веке возникают сложносочиненные фамилии, образованные от мест, где прославился ее обладатель: Орлов-Чесменский, Румянцев-Задунайский, Долгоруков-Крымский.

У титулованного дворянства – это графы, бароны и князья, получавшие титулы от монарха – фамилии перешли в разряд дворянских. Среди известных: Алабышевы, Зотовы, Урусовы.

Иностранное дворянство было представлено при дворе выходцами из разных стран Европы. В основном, это были богатые люди, которые спонсировали различные царские начинания. И фамилии у них были «заморские»: Шмидт, Фридрикс, Несвижские.

С конца 17 века в каждой губернии царской России вели специальные родословные книги. Первой из них, собравшей древнейшие рода и фамилии дворян, была Бархатная книга.

В 1886 году был издан «Родословный сборник русских дворянских фамилий», включивших в себя 136 родов русского дворянства, таких как: Аракчеевы, Бестужевы, Некрасовы.

Если вам хочется узнать, имеет ли ваша фамилия дворянское происхождение, то в современном мире для этого нужно провести специальные исторические изыскания и составить официальную родословную.

Марианна Басс, эксперт в толковании сновидений, таролог

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