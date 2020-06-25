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Как стареют разные знаки зодиака

Рамблер10 часов назад

Смотрите видео и узнайте, как стареют представители разных знаков зодиака. Созвездия награждают нас не только определёнными чертами характера и талантами, но и способностью к старению. Одни люди уже в среднем возрасте становятся придирчивыми занудами и лежебоками, а другие до старости сохраняют жизнерадостность и готовы участвовать в любых авантюрах, несмотря на годы. Ролик расскажет, какими будут в старости носители разных знаков.

Ранее «Рамблер» рассказывал о совместимости имён для любви и брака.

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