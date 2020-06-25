Прогноз Ба Цзы на июль: время работать в полную силу

Июль 2020-го – время Черной или Водной Козы, Гуй Вэй.

Несмотря на лето и период отпусков месячный расклад довольно рабочий.

Впрочем, и для оздоровительного отдыха в нем тоже есть место.

Работа и новые проекты потребуют ощутимого вложения сил и средств.

Уделите пристальное внимание составлению документации, к ней придется не раз обращаться.

Актуальные сюжеты могут быть связаны с работой над ошибками, исправлением нарушений, подчищением и уничтожением, прополкой и прореживанием, проработкой мелких деталей.

Это хорошее время для того, чтобы заняться работой на земле, заложить фундамент, провести экспертизу ценности имеющегося, реставрацию еще пригодного и утилизацию мало ликвидного.

Какие-то ранее построенные планы придется «похоронить» в пользу более рабочих и реальных проектов.

Сильные мира сего могут столкнуться с недовольством и неповиновением подчиненных. Порядок в денежных вопросах снимет напряжение.

Что касается самих денежных вопросов, то июль – не самый радужный в материальном аспекте месяц. «Врата Прибыли» стоят в одном доме со знаком «Гэн». А это всегда какая-то проблематика, задержка или препятствие.

Деньги и прибыль, тем не менее, будут приходить к тем, кто занимается традиционной медициной, «Вратами Отдыха», то есть какая-то легкая ненапряжная деятельность, бизнес, связанный с отдыхом и лечением, семейным времяпрепровождением. Кроме того, шансы заработать будут у тех, кто связан с обучением, путешествиями, развлечениями, рекламой, улучшением имиджа и внешнего вида. А также у служивых людей, юристов и тех, кто занимается Интернет-бизнесом и чем-то нетрадиционным.

Рожденные в годы, оканчивающиеся на 0, 4 и 8, могут рассчитывать на помощь «Звезды Благородного человека». В июле им можно смелее обращаться за поддержкой и содействием к друзьям и покровителям.

Но только не в дни столкновений энергии дня с энергией месяца: 9, 21 июля и 2 августа 2020 года. В такие дни традиционно не рекомендуется предпринимать что-то важное и начинать новые проекты.

Правильной настройки на энергии месяца!

Султанбекова Шели, эксперт китайской метафизики (Фэн-шуй, Ба цзы, Ци Мень Дун Цзя)

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