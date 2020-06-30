5 знаков зодиака, которые разбогатеют до конца лета

Астрологи уверенно заявляют, что несколько представителей зодиакального круга обретут финансовую независимость в ближайшие месяцы.

Тельцам поможет разбогатеть вера в свои силы, они сразу будут видеть проекты, за которые не стоит браться, и те, которые принесут деньги. Добиться желаемого поможет единомышленник – человек, которому вы доверяете.

Раки приумножат свой капитал благодаря осмотрительности и осторожности. Семь раз отмерь – один отрежь – этот девиз несомненно поможет представителю водного знака стабилизировать свою финансовую ситуацию и выйти на новый уровень.

Водолеи станут богатыми неожиданно. Монеты, купюры и ценные бумаги будут наполнять их кошелек, будто по мановению волшебной палочки. Важно не быть расточительными и направить денежные потоки в нужное русло.

Скорпионы смогут стать богаче, только если будут находиться в стабильном эмоциональном состоянии. Если вы решите сменить работу или вид деятельности, дерзайте, но сделайте это до конца лета.

Овнам звезды пророчат повышение по службе, а представителям знака, уже обладающим собственным бизнесом, нужно держать карман шире – прибыль польется рекой. Будьте более разумными и тратьте деньги только на нужные вещи, тогда вам удастся сохранить капитал.

Закрываем гештальты: новый подход к старым проблемам. Гороскоп и таро-прогноз на неделю с 29 июня

Что принесет вам следующая неделя? Практикующий таролог Ольга с помощью карт ответит, как сложится неделя с 29 июня в таких важных сферах жизни, как любовь, здоровье и финансы.