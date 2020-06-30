5 снов, которые знаменуют вам богатство и деньги

Сны — несут в себе тайный смысл, растолковав который, вы будете знать, что ждет вас в ближайшем будущем. 5 знамений, которые сулят вам прибыль.

1 сон

Если вам во сне снятся весы, счеты, вы обмениваете мелкие деньги на крупные, то ждите скорую прибыль. Но если вам снятся копейки или мелочь, то это к проблемам.

2 сон

Если вам снится пышное дерево, цветущий сад, нюхаете цветы (которые приятно пахнут), это к изобилию. Скорее всего вас ждут большие деньги, которые вы получите без труда.

3 сон

Если вам снится чистый ручей или озеро, то ждите денег. Но скорее всего они появятся у вас быстро, но вы из быстро потеряете. Если вам снится, что вы идете по ручью, а в нем самородки золота или драгоценных камней, то вы получите прибыль заслуженно. Возможно вам выпишут премию, за хорошую работу.

4 сон

Если вы снитесь себе в бархатной одежде, у вас на руках перстни или корона, то это добрый знак. Скорее всего прибыль будет от близких людей. Возможно на вас написано завещание, или ожидается получение наследства.

5 сон

Если во сне вы расчесываете волосы, а они длинные, густые, ухоженные и здоровые, то это знак финансового благополучия. Но если во сне вы отрезаете их, или они выпадают, то скорее всего вас ждут непредвиденные расходы.

Во снах есть свои нюансы, постарайтесь запомнить атмосферу сна. Приятно или неприятно, получаете ли вы удовольствие во сне? Если во сне все благополучно, то толкование скорее всего будет верным.

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