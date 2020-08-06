Пророчество ясновидящего о Третьей мировой с участием России

Антон Йохансон, скончавшийся в 1928 году ясновидящий из Финляндии, оставил после себя пророчество о Третьей мировой войне с участием России.

Медиум предсказал, что глобальный конфликт вспыхнет в июле или августе, при этом год Йохансон не назвал. Согласно прогнозу экстрасенса, войне будет предшествовать ряд масштабных природных катаклизмов, в частности, ураган в Америке и извержение вулкана.

В пророчестве Антона Йохансона говорится, что Россия в ходе Третьей мировой возьмет под свой контроль территории таких стран, как Иран и Турция. Эти действия продемонстрируют всей планете российское могущество. Китай, в свою очередь, захватит Индию.

Соединенные Штаты в глобальном конфликте участия принимать не будут, предрек ясновидящий. Он полагал, что в североамериканском государстве разгорится гражданская война, в результате чего оно расколется на пять частей.