3 мужских знака, потакающие всем дамским капризам

Составлен топ-3 знаков зодиака мужчин, которые не против потакать капризам девушек.

Так, представители знака зодиака Рак готовы для своих возлюбленных на все. По словам астрологов, женщины могут смело отправить этих мужчин погулять по магазинам и предоставить им список вещей, которые «жизненно необходимы».

Рак продаст последнюю клешню, но сумеет вас порадовать. Раки не только мягкотелы, но и очень обидчивы.

Кроме того, сделать все для своей любимой готовы мужчины-Весы. Они не прочь и шубу купить, и ремонт затеять. Отмечается, что Весы являются мастерами компромисса, которым проще уступить, чем вступать в дискуссию. При этом девушек призывают не давить сильно на таких мужчин, поскольку те могут почувствовать, что ими манипулируют.

Также в топ-3 вошли мужчины-Рыбы. По словам специалистов, представители этого знака постоянно витают в облаках, поэтому их следует подводить к исполнению желаний аккуратно. Девушкам посоветовали сделать так, чтобы мужчина думал, что все происходит по его инициативе.