Что мешает разбогатеть каждому знаку зодиака

Приручить деньги сложнее, чем тигра в брачный период. Как это получается у некоторых – загадка века. По крайней мере для знаков зодиака.

Казалось бы, Овен с ее наглостью и волшебной силой проходить сквозь закрытые двери и тела конкурентов, должна ворочать миллионы, но ворочает только копейки. Дело в том, что дверями Овен частенько ошибается, а подлые противники доползают до суда пачками. Хуже того – ничего поделать с собой красотка не может: копытца так и чешутся утереть нос и соперникам, и руководителям.

Кто-то когда-то сказал Тельцу: «Держись за место, которое тебя кормит». И красотка держится, даже если зарплаты хватает только на «Доширак», воду и депрессию. И вся грусть в том, что работает она отчаянно, на совесть. Лакомую должность в «Google» или симпатичных банкиров предлагать не стоит – ей не до ваших глупостей, она работает.

Близнецы слишком занятые, чтобы зарабатывать деньги. Они на работе насколько проектов взяли, пообещали коллеге помочь с отчетами, возглавили на работе комитет по праздникам и начали изучать тайваньский язык. Как вы понимаете, закончат они ничего. Главное – они сами не расстраиваются, им некогда – нужно горшок из глины долепить.

Единственный, кто из нашего гороскопа видит котлеты из денег не только во снах, но и в своих реальных клешнях. Только вот загвоздочка – душа Рака хочет вон те туфельки по цене Эйфелевой башни, бриллиантовое колье, небольшой самолет и новый двухэтажный домик.

Красотка просто не может себе позволить выглядеть меньше миллиона долларов, поэтому приходиться крутиться и вертеться: там платье со скидкой купила, бракованные Лабутены нашла, серьги с каратничками на последнюю зарплату обменяла. Может она и питается солнечной энергией весь месяц, зато видали, какая у нее шубка? Тут и денег никаких не надо.

Финансовые авантюры, смена работы, свой бизнес – все это для тех глупцов, что верят в сказки. Дева же не такая, она знает, что заработать можно только вкалывая 27 часов 18 дней в неделю. Кто сказал, что она не разбогатела? Вы ее дачу видели? Там даже диван есть!

Весы – мягкие котики. Бизнес и карьерная лестница для них – бранные слова. Это же нужно брать и работать своими лапками, а иногда и перерабатывать, еще и конкурировать, слушать чьи-то нелестные комментарии и не плакать в ответ. Лучше уж найти «хозяина» и делать мур-мур до конца жизни.

Скорпион по головам конкурентов не ходит, она их откусывает и пинает впереди себя, чтобы другие боялись. Она бы уже давно правила Вселенной, на завтрак, обед и ужин грызла золотые слитки и просыпалась во дворце размером с Африку, но есть такой зверь – влиятельный враг, у которого она нечаянно увела мужа. Ну было и было вчера – забыть пора.

А кто сказал, что Стрельцу нужны эти ваши зеленые бумажки? Ладно, нужны, но много-то зачем? У нее потребностей – раз-два и обчелся: в Италию слетать на выходные, купить трюфелей для пасты, розового вина пару ящичков (на неделю же), плазменный телевизор в ванную и лимузин с личным водителем, а большего и не надо.

Козерог и работает без задних ног, и книжки умные читает, и на коллег не отвлекается, и за переработки не берет, но карьерная лестница больше похоже на ледяную горку, а Козерог – смотрит на нее из дома. Вам не повезло, смиритесь. И еще перестаньте игнорировать босса – он слегка злится.

Водолей вкладывается по-страшному. Финансовые пирамиды, облигации, чужой бизнес, домашняя самогонная соседа – красотка готова отдать последний рубль, чтобы его преумножить. Верить в злой умысел и обман – отказывается, шагать по граблям – умеет.

Рыбам миллионы не нужны! Милашкам нужно ровно столько, чтобы не умереть от голода, а это с их аппетитом – кот наплакал. Разбогатеть не стараются, но раз за разом натыкаются на миллионеров, которые готовы кинуть к их ногам остров-два.