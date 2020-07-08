3 вещи, которые нельзя пропустить этим летом знакам зодиака

Лето – это период расслабления и отдыха, и у каждого из нас есть свои планы на этот чудесный период. Сверьтесь с гороскопом и узнайте, какие вещи точно нельзя пропустить, чтобы лето удалось.

1. Стоит быть максимально осторожным в любовных делах, чтобы избежать разочарования. 2. Посвятить время спорту и наконец-то добиться результата (похудеть или накачать кубики на животе). 3. Освоить какую-то новую активность, возможно, даже попробовать что-то экстремальное.

1. Отдохнуть от суеты и расслабиться, чтобы к осени обрести внутреннюю гармонию. 2. Посвятить время детям и, если это актуально, наладить отношения внутри семьи. 3. Лучше всего для осуществления первых двух пунктов подойдут творческие занятия, желательно, в компании близких: рисование, вокал или возведение замков из песка на пляже.

1. Сосредоточиться на построении романтических отношений. Если вы давно в паре – вывести отношения на новый уровень. 2. Присоединиться к увлечениям своих друзей, чтобы хорошо отдохнуть и расширить кругозор. 3. Улучшить мозговую активность, разгадывая головоломки.

1. Провести глобальную ревизию и избавиться от всего старого. 2. После этого начать новый этап: возможно, сделать ремонт, обновить гардероб или завершить отношения, которые стали в тягость. 3. Заняться самосовершенствованием или расширением кругозора.

1. Постоянно быть на людях: ходить на вечеринки, участвовать в корпоративных мероприятиях, общаться в соцсетях. 2. Заводить новые знакомства и связи. 3. Поддерживать себя в тонусе: гулять, плавать, есть фрукты и овощи.

1. Не отказываться от новых заказов и предложений о сотрудничестве. Это лето благоприятно для улучшения финансового положения. 2. Попробовать углубиться в кулинарию – это может стать дополнительным источником дохода. 3. В конце концов, махнуть на все рукой и уехать в отпуск!

1. Путешествовать по городам и странам или как можно больше находиться на природе. 2. Добавить к этому творческие или спортивные занятия: рисование на пленэре или йогу в парке. 3. Делать все под приятную музыку.

1. Избавиться от вредных привычек (в первую очередь, курения). 2. Заняться профилактикой здоровья: перейти на здоровое питание, пить много чистой воды, подолгу ходить пешком. 3. Делать полезные запасы на зиму: варить варенье, сушить лечебные травы.

1. Этим летом необходимо общение с животными. Если у вас нет домашнего питомца, стоит его завести. Как вариант, рассмотрите поездку на сафари в отпуск или посетите с детьми зоопарк или экоферму. 2. Сходить в поход, желательно, с семьей. 3. Наконец-то выспаться.

1. Расслабиться и научиться видеть больше позитива вокруг. 2. Отойти от привычных видов деятельности и начать делать что-то совершенно новое: например, освоить фотографию или прыжки на батуте. 3. Для профилактики здоровья зимой наварить варенья и компотов.

1. Собрать вокруг себя компанию единомышленников: это может вырасти в совместный проект или бизнес. 2. Попробовать себя в земледелии: вырастить цветы или овощи, можно даже на балконе. 3. Прочитать книги, посмотреть фильмы, на которые не хватило времени.

1. Провести ревизию отношений и избавиться от «токсичных» людей. 2. Восстановить душевное равновесие, используя эзотерику или какую-то духовную практику. 3. Много времени провести у воды или на пляже, в крайнем случае купить абонемент в бассейн.

Марина Басманова