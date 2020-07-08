Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Игры
Еще
ГороскопыСовместимостьСонникИменаПриметыСтатьиЛунный календарьКитайский гороскоп
Ещё
ГороскопыСовместимостьКитайский гороскопСонникИменаПриметыСтатьиЛунный календарьКалендарь стрижекДизайн человека

«Апокалипсис будет в судьбах отдельных людей»: астролог о влиянии парада планет

Мир248 часов назад
Фото: Мир24

Большой парад планет, который жители Земли переживают в июле, окажется апокалиптичным для отдельных людей.

О влиянии редкого астрономического явления на землян рассказал ректор Русской астрологической школы Михаил Бородачев.

«Никакого апокалипсиса всеобщего не будет. Он будет в судьбах отдельных людей, кто попал под раздачу, у кого личный гороскоп уязвим. Для этих людей очень трудное время... Козерог – это карьера, интересы бизнеса, трудоустройство. Оно сейчас в конфликте с интересами семьи, домашнего хозяйства. Много людей стали безработными по всему миру. Это влияние началось не летом, а в конце декабря – в период Нового года: все планеты выстроились по одну сторону от Земли... Биосфера была растянута в одну сторону, магнитосфера, гравитация тащила одеяло в одну сторону. Сейчас в две стороны тащится одеяло. Наша биосфера на разрыв, люди разрываются между интересами семьи и бизнеса, рушатся семьи, сейчас очень много разводов, рушится бизнес», – сказал Бородачев.

Безвольные и расслабленные люди, отметил астролог, после парада планет и по итогам судьбоносного 2020 года не смогут подняться даже на прежний уровень. А вот сильные личности, считает Бородачев, найдут себя и станут значимыми фигурами в обществе.

«Всем нужно взяться за себя, не за общество, не трясти своих правителей, нужно потрясти самого себя. Летний парад планет – точка отсчета, когда земные энергии восходят. Июль – восходящие энергии Земли, она нас питает. Все, что связано с нашей жизнью на Земле, имеет значение. Этим нужно заниматься», – подчеркнул астролог.

Большой парад планет начался в ночь на 5 июля. Шесть планет выстроились по одну сторону от Солнца. Такое астрономическое явление бывает очень редко. Последний раз, по словам астрологов, оно наблюдалось 20 лет назад.

Последние новости
Такого не было 170 лет: астрологи – о параде планет в июле
В США скончались самые пожилые сиамские близнецы
Полет на парашюте с комфортом: блогер в небе посмотрел на диване телевизор
Гороскопы

Читайте также

3 знака зодиака, которые обладают мощной харизмой

Как делать заначку, чтобы приумножить богатство

Стрельцы: через тернии к звездам