«Апокалипсис будет в судьбах отдельных людей»: астролог о влиянии парада планет

Большой парад планет, который жители Земли переживают в июле, окажется апокалиптичным для отдельных людей.

О влиянии редкого астрономического явления на землян рассказал ректор Русской астрологической школы Михаил Бородачев.

«Никакого апокалипсиса всеобщего не будет. Он будет в судьбах отдельных людей, кто попал под раздачу, у кого личный гороскоп уязвим. Для этих людей очень трудное время... Козерог – это карьера, интересы бизнеса, трудоустройство. Оно сейчас в конфликте с интересами семьи, домашнего хозяйства. Много людей стали безработными по всему миру. Это влияние началось не летом, а в конце декабря – в период Нового года: все планеты выстроились по одну сторону от Земли... Биосфера была растянута в одну сторону, магнитосфера, гравитация тащила одеяло в одну сторону. Сейчас в две стороны тащится одеяло. Наша биосфера на разрыв, люди разрываются между интересами семьи и бизнеса, рушатся семьи, сейчас очень много разводов, рушится бизнес», – сказал Бородачев.

Безвольные и расслабленные люди, отметил астролог, после парада планет и по итогам судьбоносного 2020 года не смогут подняться даже на прежний уровень. А вот сильные личности, считает Бородачев, найдут себя и станут значимыми фигурами в обществе.

«Всем нужно взяться за себя, не за общество, не трясти своих правителей, нужно потрясти самого себя. Летний парад планет – точка отсчета, когда земные энергии восходят. Июль – восходящие энергии Земли, она нас питает. Все, что связано с нашей жизнью на Земле, имеет значение. Этим нужно заниматься», – подчеркнул астролог.

Большой парад планет начался в ночь на 5 июля. Шесть планет выстроились по одну сторону от Солнца. Такое астрономическое явление бывает очень редко. Последний раз, по словам астрологов, оно наблюдалось 20 лет назад.