Вещи, которые нужно сделать Раку в июле 2020

Рак (22.06-22.07) – самый эмоциональный знак зодиака, управляется Луной, принадлежит к водной стихии.

Благоприятными днями в июле будут: 20 и 24. Неблагоприятными: 17 и 26. Июль обещает Раку множество ярких впечатлений и эмоций. На этот период придется множество событий и, чтобы все сложилось успешно во второй половине года, Раку необходимо будет сделать несколько важных вещей.

Июль может стать месяцем разъездов для большинства представителей этого знака. Командировки могут нарушить планы семейного отдыха, однако, Раку не стоит отказываться от рабочих поездок, особенно во второй декаде июля, поскольку они могут заметно повлиять на продвижение по карьерной лестнице или развитие бизнеса уже в ближайшей перспективе. К новым проектам стоит подходить максимально ответственно: возможны проволочки и недопонимание.

Начавшийся месяц для Рака ознаменуется небывалым приливом сил и энергии, которые необходимо будет направить на решение скопившихся проблем. Период, начиная с 10 июля, благоприятен для переосмысления планов и обучения чему-то новому. Раку стоит быть более открытым к различным предложениям по работе: есть вероятность удачно сменить профиль или компанию.

Появившуюся энергию стоит направить на творческое самовыражение: можно заняться любимым делом, которое, при правильном подходе, к концу года начнет приносить материальную выгоду.

В финансовом плане наступивший июль для Раков не слишком благоприятен, поэтому следует избегать крупных трат, а запланированные серьезные покупки осуществить после 15 числа. Если запланирован дорогостоящий отпуск, стоит пересмотреть бюджет в сторону уменьшения или перенести поездку на конец августа-начало сентября – на более благоприятный финансовый период. В июле категорически нельзя брать кредит: в случае материальных затруднений стоит воспользоваться либо собственными накоплениями, либо подыскать дополнительный заработок.

Что касается личной жизни, июль потребует от Рака решительных действий. Если он одинок – самое время активно заняться поиском пары: сейчас возможны самые непредсказуемые знакомства. Если отношения в паре напряженные, июль благоприятен для похода к семейному психологу. В крайнем случае, если решение расстаться зрело уже давно, до конца месяца стоит претворить его в жизнь.

Какая бы сторона жизни не требовала внимания, июль даст Раку силы и возможности изменить ее к лучшему. Этим стоит воспользоваться!

Марианна Басс, эксперт в толковании сновидений, таролог