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Астрологи перечислили причины одиночества знаков зодиака

Волгоградская правда2 часа назад
Фото: depositphotos

О причинах, по которым представители того или иного знака зодиака часто остаются в одиночестве, рассказали специалисты.

По словам астрологов, Овны, например, часто тянутся к тем, кого они сами совсем не интересуют.

Тельцы слишком осторожничают и в итоге не добиваются расположения людей.

Близнецов, как правило, не интересуют длительные связи. Они больше заинтересованы в краткосрочных контактах.

Раки подвержены страхам, поэтому не дают развиваться отношениям. Львы чересчур придирчивы и постоянно ищут идеального спутника.

Девы выбирают недоступных людей и страдают из-за этого. Весы же много говорят и мало делают, чем разочаровывают партнеров.

Скорпионы подвержены мимолетным чувствам и быстро перегорают, а Стрельцы сознательно выбирают одиночество.

Козероги очень любят держать все под контролем, чем часто отпугивают людей. Водолеи ждут от отношений чего-то необычного, рутина и быт их очень утомляют и наскучивают.

Наконец, Рыбы часто витают в облаках и фантазируют, забывая про реальный мир и реальных людей.

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