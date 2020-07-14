Удача стучится в двери — гороскоп на 15 июля

23-24 лунные сутки. Сегодня аспекты Луны в Тельце обеспечивают максимально благоприятное развитие событий, но везению поставлены четкие границы.

Формула успеха проста: чем больше резервов было создано раньше, тем больше отдачи будет сейчас. Можно обратиться к прежним покровителям, воспользоваться давними связями, старыми накоплениями и «запасными аэродромами», пустить в ход заработанный авторитет, потребовать компенсации за испытания и жертвы. Вновь сработает старый план, пригодится давний ориентир или критерий. Любая удача окажется наградой за труд, терпение, доброе дело, за верность идее, ценности или системе.

Овен ‌‌

На этот день Овнам лучше не планировать дела, требующие быстроты и ловкости. Обстановка склоняет к жизни в пассивном режиме, усиливает зависимость от материального, склоняет к излишествам в питании. Можно никуда не спешить и восстанавливать силы. Удачный момент для закупок и тотальной инспекции запасов. Если чего-то не хватает, не стоит покупать новое, вначале не помешает «поскрести по сусекам».

Телец

Для Тельцов это благоприятные и спокойные сутки. Можно целиком посвятить их личным нуждам, ни на кого не оглядываться, не суетиться и не бояться подвоха. Возрастет стабильность, появится уверенность в себе и в завтрашнем дне (по крайней мере, на ближайшие месяцы). Многие Тельцы получат моральную поддержку, надежную защиту или доступ к отнятому источнику вдохновения, вернут себе прежний авторитет.

Близнецы

Сегодня Близнецам лучше вести закрытый и спокойный образ жизни, избегать лишних приключений, ответственности и публичности. Для начинаний в этот день достаточно материальных средств, но маловато истинной предприимчивости: скорее всего, вы будете ленивы и пассивны. Это подходящие сутки для отдыха, усиленного питания, комфортного уединения. Покой благотворно отразится на самочувствии и внешности.

Рак ‌‌

Сегодня один из тех дней, когда Раки позволяют себе спокойно смотреть в будущее. Многих Раков ободрит коллективная поддержка: наличие друзей по несчастью, принадлежность к большой социальной или профессиональной группе. Укрепится надежда на выигрыш в затяжном споре, реанимацию значимых отношений, получение новых льгот и преференций либо законный возврат старых. Удачный день для тусовки, застолья.

Лев ‌‌

В этот день одним из главных критериев успеха для Львов является стабильность. Она станет ключевым условием вашей уверенности в завтрашнем дне, если впереди у вас напряженная неприятная полоса: ответственный экзамен, жертвенный труд, повторное долгое лечение, длительная командировка или домашнее заточение. Также, сегодня вас бодрит любая возможность позволить себе дополнительные целевые расходы.

Дева ‌‌

Для Дев это день удачи. Стоит ею пользоваться, если у вас обширные запросы или вам нужно заново «оттолкнуться от дна», чтобы выплыть на прежний уровень. Можно получить поддержку, награду, благодарность, восстановить диплом или права. Обещает успех посещение инстанций, включая международные, а также общение с авторитетными людьми и группами. Не стоит откладывать визит в турфирму, вуз, посольство.

Весы ‌‌

Сегодня Весы могут надеяться на удачу. Как бы ни разворачивались события, вы можете быть уверены, что все закончится благополучно. Однако звезды в этот день охотнее защищают ваши владения, семью или важный проект, чем обслуживают ваши персональные нужды. Личные подарки судьбы возможны в качестве компенсации за прежние жертвы. Не исключен неожиданный бонус за прошлое - например, процент от сделки.

Скорпион

Сегодня Скорпионы могут рассчитывать на благоприятный финал диалога и на успех отношений любой сложности. Вероятность получить желаемое есть, даже если ваши запросы высоки. Не стоит недооценивать себя, занижать свои заслуги и приуменьшать авторитет: для многих дружить или работать с вами - честь и удача. Желательно избегать угодничества по мелочам, сохранять достоинство, знать себе истинную цену.

Стрелец

Сегодня Стрельцам даже в мелочах нужны ответственность, последовательность, организованность, практичность и хозяйственность. Именно на эти качества их будут проверять звезды. День покажет, насколько умело вы распоряжетесь доступными вам благами и возможностями, будь то деньги, материалы, инструменты, время или «человеческий ресурс». Хороший знак - умение уложиться в рамки расписания или бюджета.

Козерог

Сегодня звезды поддерживают Козерогов морально, но не исключены и материальные бонусы. Возможна отдача от проделанной творческой работы, компенсация за жертву или благодарность за доброе дело, долгожданное признание от публики, друзей, детей или учеников. Если небеса не слишком щедры на подарки и запаздывают с наградой, вы вправе устроить себе праздник сами, твердо зная, что вы его заслужили.

Водолей

Водолеи могут посвятить этот день семье или национальным традициям. Он подходит для домашних торжеств, приема гостей, застолья. Ситуация располагает к проявлению великодушия, расширению возможностей, к восстановлению территории, льгот или ресурсов в былом объеме. Отменяя суровую диету, жесткий контроль или строгие ограничения, стоит знать меру, иначе потом будет сложно вернуться в штатный режим.

Рыбы ‌‌

Сегодня Рыбы инстинктивно чувствуют удачу и обоснованно верят в нее до последней минуты. Успех возможен за счет личных качеств, но вы также можете рассчитывать на благоприятное стечение событий, помощь друзей или влиятельных сил, проверенный источник вдохновения или знакомый надежный ориентир. Поможет и созданный ранее фундамент: старый проект, опыт, система дружеских или профессиональных связей.

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