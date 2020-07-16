Астрологи: «Комета C/2020 F3 принесет немало проблем в июле»

Кометы представляют собой вестников перемен и опасностей.

С глубоких времен люди стали обращать внимание на то, что такое сближение не приносит ничего положительного. В текущем году мимо Земли пролетает комета C/2020 F3. Астрологи поясняют, что боятся ее не нужно, однако стоит проявлять осторожность.

Комета сблизилась с нашей планетой довольно незаметно. Зафиксировать ее полет удалось только весной. На небе комету видно с 10 июля, однако уже с 20 июля ее можно будет увидеть лишь вечером и в первую половину ночи. Наблюдать за кометой можно будет до сентября. Следовательно, ее влияния стоит остерегаться вплоть до осени.

Астрологи говорят, что она принесла миру немало проблем. Ее энергетику они связывают с причиной распространения коронавируса.

23 июля ожидается максимальное сближение кометы с нашей планетой. Следующая встреча будет не ранее чем через 7 тысяч лет.

В момент сближения ожидается очередной всплеск отрицательной энергии. В связи с чем астрологи просят запомнить три главные опасности, исходящие от кометы C/2020 F3.

Во-первых, возможно ухудшение обстановки с распространением коронавирусной инфекции. Вирус не успокаивается, с каждым днем по всему миру растет число зараженных. В этот период следует проявлять осторожность и не забывать о мерах защиты. Астрологи советуют не переутомляться, стараться поддерживать настроение.

Во-вторых, возможно прохлада и ссоры между людьми. Стоит проявлять осторожность в любви. Необходимо искать компромиссы и избегать ультиматумов. Важно помнить, любое неверно сказанное слова, в частности, на работе, может поставить крест на вашей карьере и благополучии. Специалисты не рекомендуют делать дорогих покупок.

В-третьих, стоит опасаться непредвиденных планов. Комета может повлиять на то, что ваши мечты превратятся в пыль и потеряют важность. Одно, что мы можем сделать в сложившейся обстановке — просто продолжать двигаться вперед.

Астрологи не рекомендуют отказываться от своей мечты. Стоит проявить спокойствие, поверить в свои возможности.

В этот период необходимо избавиться от вещей, притягивающих беды. Стоит выкинуть скопившийся хлам. Летом нас ожидают и звездопады, а, следовательно, желания все же будут сбываться даже в трудные времена.

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