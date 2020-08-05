Приливы нежности — любовный гороскоп на 6 августа

Сегодня у одних будут романтические вечера, у других — нежность и ласка, у третьих — ссоры.
У Овнов сегодня возможны серьезные финансовые расходы. Постарайтесь, чтобы это не послужило толчком к конфликту с пассией. Не стоит настаивать на своей точке зрения, если вы не хотите обострения отношений. Одинокие Овны получат издалека важную новость, которая перевернет их жизнь.
Тельцам звезды рекомендуют не расслабляться. Сегодня ваше взаимопонимание с близким человеком грозит осложнениями. Для того, чтобы этого избежать, прибегните к проверенным способам дипломатии. Тельцы в поиске пары могут рассчитывать на помощь семейных друзей.
В этот день любимый человек вас приятно удивит своей предусмотрительностью. Вы окажетесь подготовленными к весьма неожиданной ситуации благодаря интуиции партнера. Одинокие Близнецы столкнутся с весьма необычной ситуацией.
Под влиянием планет ваша вторая половинка поведет себя не так, как вы рассчитывали. Не допустите, чтобы разочарование испортило ваши отношения. Постарайтесь откровенно обсудить недоразумение. Раки в поиске любви, похоже, пришла пора попрощаться со своим одиночеством.
Возможно, сегодня вы будете заблуждаться в отношении партнера. Если вам кажется, что любимый человек полностью разделяет вашу точку зрения, убедитесь что это действительно так. Одиноких Львов ждут яркие, запоминающиеся встречи с потенциальными партнерами.
Звезды подсказывают Девам, что волноваться и переживать не стоит. Несмотря на неспокойную атмосферу вашему союзу всерьез ничего не угрожает. Возможно, вам обоим пришло время «выпустить пар». Свободные Девы могут вспомнить о былой любви и поддаться сентиментальному настроению.
Звезды подсказывают Весам, что сегодняшний день не лучшее время для торопливости в отношениях с любимым человеком. Если партнер не готов к важному решению, не следует его подталкивать. Одинокие Весы охотно откликнутся на проявления внимания со стороны поклонника.
Постарайтесь в этот день обойтись от советов и наставлений в адрес любимого человека. Для того, чтобы партнер решил свои проблемы, ему вполне хватит вашего понимания. Одинокие Скорпионы сегодня буквально нарасхват и не успевают отвечать на все знаки внимания.
Стрельцы, звезды подсказывают, что многие проблемы вы решите легко, если сами поверите в свои силы. Без сомнения любимый человек оценит ваши усилия по укреплению вашего союза. Одиноких Стрельцов будут разрывать противоречивые желания.
Звезды рекомендуют Козерогам не сомневаться в истинности чувств любимого человека. Некоторое охлаждение со стороны партнера вскоре сменится приливом нежности. Если вы пока одиноки, постарайтесь относиться менее критично к потенциальным партнерам.
Звезды советуют вечер этого дня провести вместе с любимым человеком в романтической обстановке. Возьмите на себя организацию ужина при свечах. Приятный сюрприз партнеру станет поводом для его объяснения в любви. Одиноких Водолеев ждет знакомство со своим идеалом.
Рыбам в этот день желательно в мыслях вернуться в начало ваших отношений и понять что именно помогло сделать их счастливыми. Это поможет вам укрепить любовный союз на нынешнем этапе. Если вы пока одиноки, внезапная влюбленность подарит вам яркие переживания.