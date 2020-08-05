Приливы нежности — любовный гороскоп на 6 августа

Сегодня у одних будут романтические вечера, у других — нежность и ласка, у третьих — ссоры.

Овен ‌‌

У Овнов сегодня возможны серьезные финансовые расходы. Постарайтесь, чтобы это не послужило толчком к конфликту с пассией. Не стоит настаивать на своей точке зрения, если вы не хотите обострения отношений. Одинокие Овны получат издалека важную новость, которая перевернет их жизнь.

Телец

Тельцам звезды рекомендуют не расслабляться. Сегодня ваше взаимопонимание с близким человеком грозит осложнениями. Для того, чтобы этого избежать, прибегните к проверенным способам дипломатии. Тельцы в поиске пары могут рассчитывать на помощь семейных друзей.

Близнецы

В этот день любимый человек вас приятно удивит своей предусмотрительностью. Вы окажетесь подготовленными к весьма неожиданной ситуации благодаря интуиции партнера. Одинокие Близнецы столкнутся с весьма необычной ситуацией.

Рак ‌‌

Под влиянием планет ваша вторая половинка поведет себя не так, как вы рассчитывали. Не допустите, чтобы разочарование испортило ваши отношения. Постарайтесь откровенно обсудить недоразумение. Раки в поиске любви, похоже, пришла пора попрощаться со своим одиночеством.

Лев ‌‌

Возможно, сегодня вы будете заблуждаться в отношении партнера. Если вам кажется, что любимый человек полностью разделяет вашу точку зрения, убедитесь что это действительно так. Одиноких Львов ждут яркие, запоминающиеся встречи с потенциальными партнерами.

Дева ‌‌

Звезды подсказывают Девам, что волноваться и переживать не стоит. Несмотря на неспокойную атмосферу вашему союзу всерьез ничего не угрожает. Возможно, вам обоим пришло время «выпустить пар». Свободные Девы могут вспомнить о былой любви и поддаться сентиментальному настроению.

Весы ‌‌

Звезды подсказывают Весам, что сегодняшний день не лучшее время для торопливости в отношениях с любимым человеком. Если партнер не готов к важному решению, не следует его подталкивать. Одинокие Весы охотно откликнутся на проявления внимания со стороны поклонника.

Скорпион

Постарайтесь в этот день обойтись от советов и наставлений в адрес любимого человека. Для того, чтобы партнер решил свои проблемы, ему вполне хватит вашего понимания. Одинокие Скорпионы сегодня буквально нарасхват и не успевают отвечать на все знаки внимания.

Стрелец

Стрельцы, звезды подсказывают, что многие проблемы вы решите легко, если сами поверите в свои силы. Без сомнения любимый человек оценит ваши усилия по укреплению вашего союза. Одиноких Стрельцов будут разрывать противоречивые желания.

Козерог

Звезды рекомендуют Козерогам не сомневаться в истинности чувств любимого человека. Некоторое охлаждение со стороны партнера вскоре сменится приливом нежности. Если вы пока одиноки, постарайтесь относиться менее критично к потенциальным партнерам.

Водолей

Звезды советуют вечер этого дня провести вместе с любимым человеком в романтической обстановке. Возьмите на себя организацию ужина при свечах. Приятный сюрприз партнеру станет поводом для его объяснения в любви. Одиноких Водолеев ждет знакомство со своим идеалом.

Рыбы ‌‌

Рыбам в этот день желательно в мыслях вернуться в начало ваших отношений и понять что именно помогло сделать их счастливыми. Это поможет вам укрепить любовный союз на нынешнем этапе. Если вы пока одиноки, внезапная влюбленность подарит вам яркие переживания.