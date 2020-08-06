Психолог: «Мы приманиваем одиночество в свою жизнь»

Нередко мы оказываемся в плену обстоятельств, не всегда возможно что-то изменить в жизни по собственно воле, и все же, по статистике семейных психологов, причины наших личных неудач часто кроются в нашем отношении к ситуации.

Мы решили разобраться, по каким причинам порой мы сами лишаем себя счастья быть чьей-то второй половинкой.

«Всех хороших уже разобрали»

Наверняка вы вспомните свою подругу или знакомую, которая жаловалась на отсутствие достойных кандидатов на ее руку и сердце: «Этот, конечно, хороший, зарабатывает прилично, но живет с мамой, зачем мне такое?» или «Вот это красавчик, такие вообще не женятся, не собираюсь тратить на него время». А может, подобные мысли посещают вас?

Проблема таких женщин, как вы можете догадаться, в обесценивании кандидата еще до самого знакомства. В голове «живет» идеал, которому не может соответствовать ни один реальный мужчина, а потому у каждого первого находятся недостатки, а зачем женщине такой проблемный возлюбленный? Хотя не стоит исключать ситуации, когда мужчина действительно не подходит по темпераменту, характеру и жизненным целям.

В такой ситуации можно посоветовать хотя бы попытаться перестать прятаться от мужчин. Да, отношения могут не всегда приносить позитивные эмоции, но полностью лишать себя подобного опыта все же не стоит, ведь никто не может сказать точно, кто попадется вам на пути: может, этот человек изменит всю вашу жизнь.

«Меня привлекают только женатые»

Причем женщину может сколько угодно возмущать положение любовницы, при этом она не будет предпринимать никаких попыток, чтобы перестать строить подобие отношений с занятым мужчиной.

В этом случае женщина получает эмоции от контакта и общения с мужчиной, но при этом ей не приходится брать на себя ответственность в отношениях — никто никому ничего не должен. В то же время такие отношения приносят много расстройств и часто обречены на провал, ведь мужчина, решивший завести любовницу, едва ли собирается разводиться и посвящать все свое время женщине, с которой ему просто приятно проводить время.

Что же делать? Просто подумать, что такого страшного и неприятного может принести вам семья и серьезные отношения с мужчиной. Возможно, вам стоит дать шанс себе и человеку, который будет готов связать с вами жизнь.

«Меня все равно не полюбят такой, какая я есть»

И снова негативная установка. Женщина, неуверенная в себе, едва ли способна найти мужчину, который ответит взаимностью на ее чувства. Повышенная тревожность, подозрительность буквально создают стену между женщиной и внешним миром. Любой мужчина — потенциальная опасность для психического равновесия и самооценки.

Конечно, оставлять все как есть нельзя. Если вы не можете проработать проблему самостоятельно, обязательно получите консультацию специалиста, который вместе с вами выявит причину вашего недоверия, а после решения проблемы вы заметите, как ваше окружение начинает меняться.