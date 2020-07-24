Что произойдет в судьбе Козерогов этой осенью

Осень 2020 станет для Козерогов периодом изменений и трансформаций – в основном в лучшую сторону.

Однако нужно быть особенно аккуратными на поворотах: любое ваше действие будет иметь большие и важные последствия.

Общее состояние

Козероги, готовьтесь к качественной перемене вашего внутреннего состояния этой осенью. После долгой спячки и нежелания ничего менять вы ощутите жажду кардинальных перемен. Тут будет важно сохранить баланс и не переборщить, не истощить свои резервы, вкладываясь энергетически в новое обучение и новые отношения (и то, и другое – возможность произвести внутреннюю трансформацию). Задайте себе четкую цель и наметьте план по ее достижению – уж в составлении плана вы, Козероги, по-настоящему хороши. План будет нужен не только для того, чтобы облегчить путь к желаемому, но и просто чтобы не свихнуться от напряжения: напоминаем, что внутри вы будете ощущать себя, словно пробудившийся вулкан, который жаждет выпустить наружу пар и залить все вокруг горящей лавой.

Работа

Ваши карьерные события этой осенью будут проистекать из вашего же внутреннего состояния – желания перемен и развития. Так что предыдущий совет про планирование и четкую постановку целей мы переносим и сюда. Середина октября ознаменует начало совершенно нового периода: возможно, вы решитесь на смену работы или начнете какое-то важное обучение. Так или иначе, не бойтесь своих амбиций и бросайте вызов тому, что кажется вам слишком высоким и непокоряемым. Важно отметить, что отношения с вашими коллегами и учителями принесут много пользы для развития именно этой осенью, так что не закрывайтесь в одиночестве (а вы, Козероги, это любите). Просите профессиональных советов у тех, на кого вы хотите быть похожими.

Отношения

Как это ни странно, новые отношения могут завязаться у Козерогов именно этой осенью несмотря на то, чтотак много сил будет брошено в сторону личного развития и карьеры. Конец сентября станет тем периодом, когда вы сумеете открыть свое сердце новым людям, и, возможно, встретите кого-то, кого вы ждали всю жизнь (ну или хотя бы последние несколько лет). Постарайтесь выкинуть из головы ненужные пессимистичные представления о любви и отношениях, потому что это будет абсолютно новый опыт. Воспринимайте и себя, и партнера без применения старых схем и шаблонов – это позволит вам совершить ту самую трансформацию, о которой мы так долго тут говорим. Конец ноября принесет важное решение, которое касается вашей личной жизни и повернет ее на 180 градусов.

Дарья Лопушкова

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