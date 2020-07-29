Астролог назвал 6 лучших дат для свадьбы в августе

Согласно статистике, самые популярные месяцы для вступления в брак – это август и сентябрь. Астролог Инна Любимова дала советы по выбору дат для бракосочетания в ближайшие месяцы.

Так удачно совпало, что негативный ретроградный Меркурий закончил свое влияние аккуратно под конец июля, и восстановит свое действие только 6 октября. Это означает, что если вы планировали свадьбу, то подходящими месяцами будут как раз август и сентябрь.

«Когда девушка говорит заветное «Да» и отношения переходят на новый этап развития, всегда хочется верить в то, что это будет один раз и на всю жизнь. Для того чтобы брак был гармоничным, а отношения с годами не теряли наполненности и яркости чувств, очень важно, чтобы между супругами были хорошие показатели совместимости», — рассказывает астролог.

По словам Инны Любимовой, показатели совместимости напрямую влияют на отношения, помогая супругам определить общие цели. Астрологическая совместимость способствует сохранению любви и нежности на протяжении долгих лет брака.

Помимо личных аспектов супругов также имеет особое значение дата свадьбы. Астролог отмечает, что выбор правильной даты даст дополнительные силы и поддержку, а также поможет сделать брак устойчивым к внешним бедам.

«Стоит обращать внимание и на общие тенденции, которые происходят в данный период времени. Хорошая дата сгладит разные нюансы, связанные с организацией и проведением торжества, а также поможет избежать сложностей в подготовке и наполнит день свадьбы позитивными эмоциями, сделав это событие самым ярким и запоминающимся», — подчеркнула Инна.

В августе лучшими датами будут – 6,10, 15, 16, 24 (после 12:25) и 29 (после 22:30).

В сентябре хорошему браку поспособствуют даты – 9 и 22 (с 13:05).

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