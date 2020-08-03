Чего ждать от дурного полнолуния 3 августа

Планетная картина полнолуния в понедельник, 3 августа, в день Луны (18.58 мск) сама по себе подчёркивает важность двухнедельного периода до следующего новолуния 19 августа.

Полная Луна в Водолее в напряжённом аспекте «квадратуры» к своему управителю – эксцентричному Урану – второй признак довольно нервного и непредсказуемого периода.

Дополнительными «раздражителями» и энергетическими центрами карты полнолуния станут ещё два противостояния - Меркурия с Сатурном и особенно кардинально конфликтной связи Марса в Овне с Юпитером. Во враждебных связях затронуты почти все важные планеты карты и даже богиня любви и красоты Венера в этом строю как между мифическими Сциллой и Харибдой.

В условиях этого графика конфигураций планет резко повышается градус протестного настроения граждан, выступлений против запретов или решений властей, на самом событийном, бытовом, что называется местечковом уровне, в сфере близких и семейных отношений, дружеских, партнёрских кругах. Можно ожидать споров, революционных настроений и неожиданных отказов, перемен там, где это было трудно себе представить, в том числе в сфере любовных и партнёрских отношений.

Ведь, например, точный квадрат Марса с Юпитером (пик аспекта 2-5 августа)предельно гневлив по своей природе, не терпит чужого мнения, не признаёт законов и правил, но хочет командовать, удовлетворить своё желание любой ценой. Нередко именно на волне этого аспекта устраиваются «гонки по вертикали» на дорогах, выходят на арену «понты» и не только мальчиков-мажоров. Традиционно участие Юпитера в этом аспекте грозит неприятностями путешественникам, мигрантам, дипломатам, юристам. Не исключены идеологические и межэтнические конфликты на религиозной почве, есть опасность и для объектов религиозного назначения.

В ближайшие две недели можно выделить два компактных периода, когда влияние планет будет более жёстким и неблагоприятным в общем плане, уязвимым для здоровья.

В ауре полнолуния 2-4 августа складывается наиболее сложная планетная картина, когда будут активны все перечисленные выше деструктивные связи. Это сложный, аварийный период в системах транспорта, коммуникаций и связи, возможны неконтролируемые выпады агрессии, открытые конфликты – старайтесь избегать людных мест.

С 9 по 13 августа будут активны два неблагоприятных аспекта между Меркурием и Ураном (9-10) и Марсом с Плутоном (точный 13-го). Как раз 9 и 13 августа ожидаются более вероятные и резонансные дни возможных ЧП.

Более благоприятные дни рассматриваемого периода – 5-6, 14-15, 17 августа.

Serg Korablev