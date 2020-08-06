Почему самые близкие делают нам больно

Чтобы быть принятым в обществе, необходимо умение «держать лицо», вести себя прилично, делать вид, что все хорошо.

Если работаешь с людьми – улыбайся, чтобы не происходило. Не показывай на работе свои эмоции, если хочешь сделать карьеру. Многие живут по этим правилам. Напряжение постоянно копится, и редко кто умеет сбрасывать его экологично. Большинство людей может позволить себе расслабиться и быть настоящим только в кругу близких людей, которые, как считается, должны понять и принять. А то, что близкие часто находятся в таком же напряжении, мало кто думает, и позволяет себе распускаться: отвечать грубо, вести себя некультурно, демонстрировать набор своих отрицательных качеств. В большинстве случаев люди не хотят сделать близким больно, но так происходит по нескольким причинам, зная и понимая которые, можно значительно улучшить отношения со своим окружением.

Часто близкие не понимают, что делают больно. Восприятие одной и той же ситуации разными людьми может быть абсолютно различным. Например, вы договорились куда-то пойти, вы беспокоитесь и ждете подтверждения времени встречи, потому что привыкли все планировать заранее. Подтверждения нет, вы нервничаете, обижаетесь или злитесь на такое к себе неуважение. Потом звоните сами с претензией и очень удивляетесь, что другой человек в недоумении: ведь вы договорились и какой смысл это подтверждать? В сложившейся ситуации у вас разный уровень тревожности, отношение к планам и понятие о договоренностях. И если вы это проговорите, вы поймете, что вам никто не собирался сделать больно специально. Это исключительно ваше восприятие ситуации.

Что еще очень часто приводит к скандалу, это неправильная трактовка молчания или неверное считывание эмоций. У каждого из нас очень индивидуальная реакция на различные события. Вы можете воспринять молчание, как игнорирование, а у человека это защитная реакция. Или, глядя на «каменное» лицо партнера, в ответ на вашу просьбу, вы воспринимаете это выражение, как отказ. А человек в этот момент в душе переживает неприятный разговор на работе, и эти эмоции направлены не на вас, а на его внутреннюю ситуацию.

Мы чувствуем боль в подобных случаях, потому что ждем от близких, что они будут реагировать так, как хотим этого мы – по нашему сценарию. А у каждого человека этот сценарий свой, и это несовпадение ранит и приводит к ссорам. Чтобы наладить взаимопонимание с близкими людьми, разговаривайте, проясняйте ситуацию, и вы убедитесь, что вам не хотели сделать больно. Вы просто друг друга неправильно поняли.

Работайте над отношениями, и они станут приносить вам радость.

Марина Басманова, клинический психолог