Астролог: «Ожидаем отливы и приливы Венеры в Раке»

С 7 августа Венера переходит в знак Рака (ровно на месяц, до 6 сентября), нервы которой расшатаны за 4 изнурительных месяца, проведённых в знаке Близнецов.

Этот долгий и вредный транзит Венеры по Близнецам кое как поддерживал разве что пресловутую «удалёнку» на всех уровнях, электронное голосование и онлайн-концерты в квартирах и закрытых студиях.

Венере в знаке Рака, в обители двойственной Луны, не пройдет легче. Во второй половине этого периода богине красоты предстоит пробежать подряд несколько негативных аспектов с вредными планетами, а также почти весь путь этого транзита пройдёт на фоне деструктивного минорного аспекта «полуквадрат» Венеры с Солнцем во Льве. Этот не такой уж редкий и даже привычный для планет аспект взаимоотношений (образуется по краям ретроградного цикла Венеры) слишком урезает возможности для проявления своих лучших качеств Венеры, как планеты любви и отношений, искусств и гармонии. Впрочем, одним из регуляторов настроений Венеры в ближайший месяц станет как раз вертлявая Луна – её транзитное положение по знаку (с переменным шагом в 2,5 дня) во многом будет определять степень доброты или капризности Венеры.

Тем не менее со всей своей неустойчивостью Венера в Раке становится более практичной, одомашненной и будет настраивать на решение насущных вопросов семьи, жилища и пропитания. И в общем-то, например, первые две недели транзита (с 7 по 23 августа) в целом можно использовать даже для не слишком масштабных ремонтов и обновлений в жилище, каких-то покупок в дом (благоприятные дни для покупок – 15, 20 августа).

Немаловажный фактор – Венера в этом транзите станет единственным представителем водной стихии (не считая Нептуна в Рыбах), который содержит потенциал пластичности, ресурсов интуитивного понимания и сочувствия в жестковатой общей планетной картине с явным перевесом стихий Огня и Земли.

Очень интересными и плодотворными, особенно в сферах любви, творчества и финансов могут оказаться 10-11 августа, когда Луна и Венера окажутся в так называемой рецепции (в знаках друг друга).

Очень творческим и ярким на новые идеи, неожиданности может стать 18 августа, когда у Венеры ожидается позитивная связь с Ураном.

26-го августа – склока Венеры с Юпитером – к беззаботной жажде наслаждений и ненасытности желаний, а в итоге – к перерасходу средств и преувеличениям.

28 августа – очень «ёмкая» пятница с вдохновенным союзом Венеры и Нептуна – она может решить многие сложные вопросы, несмотря на несговорчивую тяжеловатую Луну в Козероге.

С 29 августа начинается блок неблагоприятных аспектов Венеры с вредными планетами: Плутоном (29-30), Сатурном (1-2 сентября) и Марсом (3-4 сентября). Весь период чреват разладами отношений на всех уровнях, отказами в сотрудничестве и партнёрстве, обострением денежных, банковских проблем (в том числе между партнёрами), вероятностями масштабных финансовых ущербов. Время неудачно для важных покупок, различных манипуляций и пластических операций.

Serg Korablev