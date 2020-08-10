Астролог: «Замените риск компромиссом на этой неделе»

Специалист по небесным светилам Ирина Лавочникова дала общий рекомендательный прогноз для всех представителей зодиакального круга на период с 10 по 16 августа.

Предстоящая неделя будет немного напряженной, не исключены нервные ситуации, предупреждает астролог.

Ввиду того, что Меркурий это время будет пребывать в конфликте с Ураном, скорость мысли увеличится, однако это не всегда будет означать верные решения. Не исключены поспешные выводы, лучше постараться изучить все факты.

Однако именно сейчас могут прийти нестандартные решения. Однако прежде чем приступать к действиям, лучше все перепроверить.

В работе с точными данными, документами, цифрами нужна повышенная концентрация.

– Второй напряженный аспект недели – между Марсом и Плутоном. Эти энергии побуждают к решительным действиям, но усиливают воинственный настрой и злоупотребление властью, - предупреждает специалист.

В спорных ситуациях лучше искать компромисс и вести себя гибко, иначе отношения с партнерами могут сильно ухудшиться.

Один из самых плодотворных периодов августа ожидается с 14 по 16 августа. Лучше всего это время подойдет для умственной работы и переговоров.

В конце недели можно строить планы, начинать новые проекты, разбираться с документами и подписывать бумаги. Однако приступать к реализации астролог рекомендует не раньше 19 августа.