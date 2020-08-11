Дисциплина и здравый смысл — гороскоп на 12 августа

23-24 лунные сутки. Днем Луна в Тельце обеспечит стабильность и поможет перевести количество в качество.

Хорошо заниматься оценкой, сортировкой и выбраковкой, проводить ревизию запасов, делать оптовые закупки по знакомым каналам. Приветствуются дисциплина, здравый смысл, скромность в запросах, забота о порядке и безопасности. Будет трудно избежать контроля и надзора, выйти за рамки старых привычек, прежней системы правил и ценностей. Вечерняя ингрессия Луны в Близнецы снимет многие условности, избавит от лишней серьезности, добавит динамики и общительности. Перед сном полезно прогуляться и проветрить помещения.

Овен ‌‌

Пока не настал вечер, Овнам важно быть последовательными и предусмотрительными. Если намечен шоппинг, пригодится четкий план трат и строгое ранжирование расходов. Можно применить проверенную схему экономии денег или организации хранения вещей: купить необходимое оптом у проверенного производителя, провести ревизию ресурсов и запасов. Вечер усилит вашу общительность, любопытство, непоседливость.

Телец

Утром у Тельцов нет повода суетиться и нервничать. Дневные часы легко провести в «правильном» образе, соответствующем вашим ключевым планам, идеалам и авторитетам. Многие Тельцы продемонстрируют верность и надежность, дополненную олимпийским спокойствием и железобетонной уверенностью. Вечер поможет вам вылезти из собственной скорлупы и пригласит активнее поинтересоваться пестрым окружающим миром.

Близнецы

Сегодня период активности и приток свежего воздуха придутся для Близнецов на вечер. Днем велика вероятность оказаться в вынужденном уединении, в закрытом помещении, в режиме ожидания, молчания, аскезы, соблюдения правил. К концу дня откроются шлюзы, вновь вступит в силу ваша коммуникабельность общительность, гибкость, мобильность. Наладится связь, вы сможете прогуляться или с кем-то встретиться.

Рак ‌‌

Первая половина дня порадует Раков надежностью настоящего момента и стабильностью перспектив. Останется в силе знакомый план, в рамках которого и будут происходить все нервирующие вас нововведения. Хорошо заняться упрочением своих позиций в социуме, в группе коллег или единомышленников. Вечером полезно сменить обстановку, оказаться там, где можно пообщаться и получить разнообразные впечатления.

Лев ‌‌

В дневные часы Львами будет руководить чувство долга или профессиональной чести. Ленивым и излишне свободолюбивым Львам придется считаться с обстоятельствами, призывающими их к дисциплине и порядку: распоряжением начальника, планом работ, расписанием вышестоящей инстанции. Тягу к общению удастся удовлетворить вечером: вы получите и возможность неформально пообщаться, и шанс высказать свое мнение.

Дева ‌‌

Девы вплоть до вечера могут рассчитывать на знакомый источник поддержки и защиты, но за стабильность придется чем-то платить. Возможно, вам не удастся реализовать с утра свой порыв, дать волю симпатиям, игровому азарту или творческому вдохновению, отклониться от строгих процессуальных правил или намеченного маршрута, повидаться с детьми. Но в конце дня вы можете попробовать наверстать упущенное.

Весы ‌‌

В дневное время звезды советуют Весам придерживаться однозначной осторожной политики, суть которой в том, чтобы оставить все «как есть». Если вас одолевают те или иные искушения, лучше отложить реализацию желаний на вечер. По той же схеме, стоит контролировать свои страхи и подозрения. К концу дня вы посмотрите кое на что иначе, а для исполнения ваших капризов сложатся более подходящие условия.

Скорпион

Скорпионам не стоит беспокоиться о старых проектах и отношениях. Пока что сама судьба бережет их от разрушения или от резкой трансформации, что и подтвердит первая половина дня. Но и сами вы прочно привязаны к тем, кто вам нужен (или к делу, которому верны), что во многом вас ограничивает. Вечером можно ослабить контроль, выйти из заколдованного круга и сменить формат общения на более свободный.

Стрелец

Стрельцам придется начать день со строгого соблюдения порядка, графика, диеты или режима работ. Многие дела потребуют дисциплины, инспекции, системного контроля. Возможна зависимость от профессиональных инструкций, правовых норм, врачебных предписаний, от нужд подчиненных или питомцев. Если вы почувствуете скуку, потребность пообщаться с внешним миром или размяться, вам придется подождать вечера.

Козерог

Утром Козероги подойдут ко всему с позиций практицизма и дисциплинированности. Многие Козероги инстинктивно почувствуют свой предел и не станут искушать судьбу, выходя за рамки проверенных годами правил. Сыграют соображения перестраховки, а в случае удачи - боязнь «сглаза». В конце дня ваша личная жесткая система безопасности станет бесполезна, лучше проявить гибкость и действовать по ситуации.

Водолей

Пока не настал вечер, Водолеям лучше избегать инициатив и суеты. Не стоит покидать пределы своего дома, рабочего кабинета, защищенной законной территории. В семье и внутри коллектива желательно соблюдать весь комплекс принятых правил. В потребностях уместна скромность. Вечером появится шанс вырваться из заточения, можно включиться в игру, прогуляться, сменить стиль общения на менее формальный.

Рыбы ‌‌

В первой половине этого дня Рыбы поставят точку или запятую в важном деле. Интуиция, опыт или удачное стечение обстоятельств помогут мудро удовольствоваться достигнутым и не поддаться новой вспышке энтузиазма: сработает лень или принцип «от добра добра не ищут». Вечером вам лучше сменить тему и немного расслабиться. Хорошо пообщаться или заняться несложным делом с домочадцами, детьми, коллегами.