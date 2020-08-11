Судьбоносный день — любовный гороскоп на 12 августа

Звезды советуют сегодня совершать серьёзные шаги и принимать важные решения.

Овен ‌‌

Звезды советуют Овнам в этот день отнестись с юмором к происходящим событиям. Это поможет любимому человеку быстрее справиться со своими бурными эмоциями. Если вы пока не встретили вторую половинку, постарайтесь более здраво оценивать шансы в устройстве личной жизни.

Телец

Не исключено, что в этот день вы упадете духом. Однако ваша пассия неожиданно легко поможет разрешить проблему, которая казалась неразрешимой. Это позволит вам вновь обрести душевное равновесие. Одинокие Тельцы поблагодарят судьбу за незабываемый романтичный вечер.

Близнецы

Близнецам не стоит упражняться в насмешках и ехидстве по отношению к партнеру. Ваш любимый человек сегодня особенно чувствителен к несдержанности в общении. Если вы пока одиноки, начните с пересмотра своих взглядов на длительные отношения.

Рак ‌‌

В этот день многим Ракам предстоит задуматься о своих чувствах по отношению ко второй половинке. Любовь или страсть? В этом надо разобраться и действовать в зависимости от вывода. Если вы пока в поиске любви, увереннее смотреть в будущее поможет общение с поклонником.

Лев ‌‌

Текущее положение планет говорит, что Львы сегодня получат важное известие от человека, который когда-то сыграл не последнюю роль в ваших отношениях с объектом вашей симпатии. Если вы пока одиноки, то можете неожиданно для себя увидеть давно знакомого человека в новом свете.

Дева ‌‌

Если сегодня вы прилагаете массу усилий для того, чтобы нормализовать настроение своей пассии, прибегните к помощи друзей. Веселая компания поможет лучше всего остального. Одиноким Девам этот день предоставит шанс восстановления отношений с бывшим возлюбленным.

Весы ‌‌

Не исключено, что сегодня вы можете вступить с кем-то в конфликт из-за отношений с любимым человеком. В разговоре постарайтесь отстоять свое мнение и не поддавайтесь на провокации собеседника. Одиноким Весам будет приятен интерес со стороны противоположного пола.

Скорпион

Если сегодня вас будут мучить переживания и душевные терзания, не стоит заражать своим настроением вторую половинку. Напротив, постарайтесь, чтобы партнер не заметил вашей хандры. Одинокие Скорпионы смогут избежать непонимания с окружающими, если совладают с эмоциями.

Стрелец

Астрологические влияния этого дня подтолкнут вас к весьма важному открытию. Вы с радостью сможете убедиться в верности и преданности любимого человека. Одинокие Стрельцы в этот день могут испытать прилив романтических чувств к давно знакомому человеку.

Козерог

Если в этот день вам придется вспомнить о том что такое ревность, не спешите делать скоропалительных выводов. Не исключено, что вы стали жертвой досадного недоразумения. Для одиноких Козерогов сегодня наиболее благоприятное время для начала новых любовных отношений.

Водолей

Для Водолеев этот день может стать важным этапом в развитии отношений с любимым человеком. Не исключено, что степень ваших действий станет более согласованной. Если вы еще не встретили свою любовь, сегодня уделите особенное внимание своему внешнему виду.

Рыбы ‌‌

Звезды советуют в этот день Рыбам поторопиться с важными действиями в любовной сфере. Сейчас наиболее благоприятное время для укрепления отношений со второй половинкой. Одинокие Рыбы сегодня могут круто изменить жизнь, если решатся на этот шаг.