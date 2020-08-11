Как вычислить энергетического вампира

Про то, что энергетические вампиры существуют, слышали многие.

А некоторым даже «повезло» встретиться с ними. После контакта, а особенно общения с таким человеком, наступает чувство опустошения, злости и тревоги, потери времени и ощущение несправедливости. Как же себя обезопасить?

1. «Вампир» жалуется. Много и эмоционально рассказывает про несправедливость мира в целом и к себе лично, в его или ее речи много фраз типа «все плохо», «жди беды». Попытки привести позитивные примеры вызывают еще больший виток негатива.

На это есть, например, такой ответ: «Я вижу, ты выбираешь смотреть на мир так. У меня другой опыт и я выбираю другое». Можно это сказать вслух, можно про себя. А еще: «Я отказываюсь это принимать». Так вы «закроетесь» от посягательств на вашу энергетику.

2. «Вампир» обесценивает вас и ваши достижения. Проскальзывают такие фразы как «ты ничего не добился», «другой бы смог, не то, что ты» и тому подобное.

Здесь важно немедленно вспомнить всех тех, кто верит в ваш успех и достижения. Почувствовать, что есть и другое мнение. Ответ же тут прост: «Я знаю свои достижения и горжусь ими. В своей жизни хозяин (хозяйка) – я. И только мне решать, какую ценность имеют мои достижения. У тебя такого права нет». Можно потренироваться – представлять тех, кто когда-либо вел себя с вами подобным образом и произнести эти фразы – так мы возвращаем то, что когда-то было неосознанно отдано «вампиру».

3. «Вампир» уверяет вас, что без него вы ничего не значите. «Никто тебя не будет так любить, как я!», «Кому ты нужен, кроме меня», «Да кем бы ты был, если не я!» и т.п.

Что здесь можно ответить? «Все, что происходит со мной, зависит только от меня. У тебя нет власти надо мной и моей судьбой». И представить, как возвращаете все, что было вложено в отношения с этим человеком и забираете свое назад. Здесь могут происходить самые удивительные вещи, например, поведение человека резко изменится, правда, ненадолго. Но не обольщайтесь – «вампиру» нужно питаться, поэтому лучше держаться от таких людей как можно дальше.

Диана Сабитова