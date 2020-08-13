Сила, которой Всевышний наделил Близнецов

Каждый знак зодиака обладает своими неповторимыми особенностями и выраженными сильными сторонами.

Сегодня поговорим о силе, которой Всевышний наделил Близнецов.

Близнецы (22.05-21.06) – стихия Воздуха, управляется планетой Меркурий, названной так в честь древнеримского бога торговли, передавшего знаку гибкость ума и возможность приспосабливаться. Поскольку еще одним ярко выраженным качеством Близнецов является двойственность, окружающим часто бывает сложно их понять. Мнение и настроение представителей знака меняется постоянно. Невозможно предугадать, каким решение окажется в результате, если Близнецы вообще не забудут о том, что его нужно принять. И эта двойственность, как ни странно, лежит в основе одной из сильных сторон характера Близнецов. Благодаря ей, они прекрасно умеют приспосабливаться к любым обстоятельствам. Там, где другие знаки запаникуют, Близнецы начнут рассматривать ситуацию с разных сторон, увидят несколько вариантов решения и подстроятся. Им проще, чем другим знакам, начинать с нуля, потому что их сила преодоления и способности к выживанию велики.

И на этом нелегком пути их поддерживает еще одна «сила», данная Всевышним.

Представители этого знака от рождения обладают ярко выраженной интуицией, а некоторые из них даже имеют дар ясновидения. Близнецы, которых интересует эзотерика, способны не только предсказывать будущее, но и лечить с помощью биоэнергетики или выходить на связь с душами умерших. В обычной жизни стоит учитывать, что Близнецов обманывать бесполезно, они прекрасно распознают фальшь. В дополнение к интуиции большинство Близнецов наделено если не сильным интеллектом, то житейской мудростью и хитростью. И снова здесь подключается их двойственность, позволяющая любую ситуацию развернуть в свою пользу.

А еще Близнецы наделены недюжинным обаянием, которое привлекает к ним армию поклонников и почитателей. Они нравятся людям, легки в общении и обычно имеют обширные деловые связи. В личной жизни Близнецы также легко подстраиваются, особенно, если считают это удобным для себя. В противном случае, они уходят из отношений без особых сожалений, потому что знают: долго в одиночестве они не останутся.

Если Близнецы – вы или кто-то из ваших близких, зная сильные стороны знака, используйте их на благо.

Марианна Басс, эксперт в толковании сновидений, таролог