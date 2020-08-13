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Каждый шестой работодатель учитывает знак зодиака при найме

News.ru25 минут назад
Фото: News.ru

Исследование показало, что каждый шестой владелец бизнеса обращает внимание на знаки зодиака при найме специалистов.

При этом при найме соискателя на руководящую позицию знак зодиака учитывают 75% работодателей.

По данным опроса, астрологические тонкости учитывает каждый пятый предприниматель при поиске кандидата в IT-специалисты. Также знак зодиака оказался важен при найме на работу офис-менеджеров, специалистов в сфере продаж и обслуживания, маркетологов и курьеров.

Кроме того, 52% собственников бизнеса считают полезной пометку со знаком зодиака в резюме соискателей на сайте по поиску работы. Среди HR-менеджеров только 19% хотели бы видеть знак зодиака в резюме кандидатов на работных сервисах.

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