Каждый шестой работодатель учитывает знак зодиака при найме

Исследование показало, что каждый шестой владелец бизнеса обращает внимание на знаки зодиака при найме специалистов.

При этом при найме соискателя на руководящую позицию знак зодиака учитывают 75% работодателей.

По данным опроса, астрологические тонкости учитывает каждый пятый предприниматель при поиске кандидата в IT-специалисты. Также знак зодиака оказался важен при найме на работу офис-менеджеров, специалистов в сфере продаж и обслуживания, маркетологов и курьеров.

Кроме того, 52% собственников бизнеса считают полезной пометку со знаком зодиака в резюме соискателей на сайте по поиску работы. Среди HR-менеджеров только 19% хотели бы видеть знак зодиака в резюме кандидатов на работных сервисах.