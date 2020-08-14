Захочется рисковать — финансовый гороскоп на 15 августа

Сегодня захочется рисковать и гнаться за азартом. Звезды советуют быть осторожнее.

Овен ‌‌

У Овнов этот день складывается неблагоприятно для деловой активности. Наиболее напряженные темы этого дня – недвижимость и партнерское сотрудничество. Если вы вместе с деловым партнером арендуете помещение, то могут возникнуть трения как между вами и партнером, так и между вами и арендодателем. Например, вам могут объявить о повышении арендной платы.

Телец

Сегодня у Тельцов может сложиться очень нестабильный информационный фон. Вам может поступать много недостоверной и ненужной информации, что неблагоприятно отразится на результатах вашей работы. Контакты с деловыми партнерами могут происходить на повышенных тонах. От деловых свиданий сейчас лучше отказаться, поскольку они не приведут к нужному вам результату.

Близнецы

Сегодняшний день у Близнецов складывается неблагоприятно с точки зрения принятия финансовых решений. Возрастает риск перерасходовать финансовые ресурсы, выйти за рамки бюджетных возможностей. Поэтому лучше отказаться от использования шопинга и покупок по кредитной карте. Бизнесменам рекомендуется не расходовать деньги на рискованные инвестиционные проекты.

Рак ‌‌

Сегодня напряженный день для тех Раков, кто работает вместе с близкими родственниками и членами семьи. Семейный и надомный бизнес может оказаться излишне затратным, убыточным. Кроме того, сейчас лучше не начинать и не заканчивать деловые проекты. Условия труда на рабочем месте у офисных служащих могут ухудшиться.

Лев ‌‌

У Львов это достаточно нервный и эмоционально напряженный день. В ходе выполнения текущей работы старайтесь не ввязываться в выяснения отношений с коллегами, держитесь подальше от интриг, сплетен и слухов. Ваша деятельность должна быть предельно открытой и прозрачной. Неприятности будут исходить от всего тайного, неявного.

Дева ‌‌

Девы могут сегодня много сил вкладывать в работу. Однако, несмотря на интенсивную работу и большие трудозатраты, вы можете так и не почувствовать, что в результате у вас становится больше денег. Даже если вы работаете частным предпринимателем и получаете сразу наличные деньги за выполнение услуг, все равно денег не станет больше из-за возросших расходов. Только контроль за расходами поможет вам стабилизировать финансовую ситуацию.

Весы ‌‌

Одной из основных проблемных тем у Весов сегодня может стать выстраивание взаимоотношений с начальством. Вам будет непросто заставлять себя исполнять все приказы и распоряжения начальства. Воспитывайте в себе исполнительскую дисциплину. Некоторые дела могут так и остаться незавершенными.

Скорпион

Сегодня главный вопрос для Скорпионов – сохранение деловой репутации. Ваше профессиональное соответствие могут поставить под сомнение в случае проведения аттестационных экзаменов. В самый ответственный момент вы можете забыть ответ. Также следите за тем, чтобы ваши действия не выходили за рамки закона.

Стрелец

Сегодня у Стрельцов может сложиться очень нестабильный день с точки зрения финансов. Вы можете почувствовать острую нехватку денег, и это может подтолкнуть вас к финансовым заимствованиям. Бизнесменам может не хватить оборотных средств для поддержания на плаву своих проектов. Однако звезды не советую вам этого делать – лучше постарайтесь более экономно расходовать деньги.

Козерог

Сегодня у Козерогов может осложниться деловое партнерское сотрудничество. Основной напряженной темой может стать вопрос о власти, кто главнее и кто вправе принимать решения. При выполнении клиентских услуг могут возникнуть напряженные моменты – не забывайте о том, что клиент всегда прав. В противном случае может разгореться конфликт.

Водолей

Сегодня при выполнении текущей работы Водолеи могут ощущать множество мелких препятствий. Главная сложность в том, что вам трудно будет наладить конструктивное сотрудничество с коллегами по трудовому коллективу. Постарайтесь оценивать коллег не по личным, а по деловым качествам. Не допускайте эмоциональных оценок – это практически всегда путь в никуда.

Рыбы ‌‌

Сегодня Рыбы могут почувствовать усиление азарта, готовности идти на риск при осуществлении финансовой деятельности. И при этом вы будете склонны действовать опрометчиво, не просчитывая тщательно последствии и риски от своих действий. Старайтесь не делать ничего нового, не усовершенствовать то, что пока работает.