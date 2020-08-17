3 дня в сентябре, когда не стоит играть свадьбу

В сентябре есть три неблагоприятные даты для заключения брака, которые могут испортить все будущее возлюбленных и сделать их отношения чисто деловыми.

Свадьба – серьезное событие в жизни любого человека, к которому жених и невеста готовятся за долгое время. Выбор места проведения торжества, праздничных нарядов, дворца бракосочетания – важные этапы подготовки к свадьбе. Но, не менее важно определиться с датой торжества. Молодожены хотят, чтобы их дата была красивой, символичной и имела особенный смысл. Выбрать день свадьбы будущим супругам помогут звезды. Астролог Лола Рысева рассказала, в какие дни лучше не заключать брак, чтобы не испортить свое счастливое будущее.

«4 сентября Луна будет в Овне. Слишком напористый знак, чтобы искать компромиссы. В этот день также Луна убывает. Считается, что браки, заключённые в этот период, будут полны сложностей», — рассказывает Рысева.

Также неблагоприятной датой для заключения брака считается 16 сентября. В этот день Луна будет находиться в Деве. Как правило, при таком астрологическом положении, проблемы, связанные с финансами, выйдут на первый план. Если партнеры поженятся именно в этот день, то в будущем им может не хватать теплоты в отношениях. Таким образом супруги могут обречь друг друга на чисто деловые отношения.

Звезды не рекомендуют вступать в семейные отношения 25 сентября, когда Луна будет находиться в Козероге. Это неблагоприятное время для создания крепкого союза, но, если в брак будут вступать бизнес-партнеры, то этот момент получится сгладить.

Помимо этого, многие астрологи напоминают, что не стоит выбирать для свадьбы дни солнечных и лунных затмений. Серьезные события, которые происходят в эти дни, могут стать роковыми.

Избегать стоит заключения брака в периоды ретроградности Меркурия и Венеры, а также в последние дни знаков зодиака.

Важно понимать, что свадьба – дверь в абсолютно новую жизнь. Нередко случается, что после росписи отношения усугубляются и появляются новые проблемы. В подобной ситуации важно научиться слушать своего партнера и идти на компромисс.