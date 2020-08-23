Глубокие чувства или просто страсть – любовный гороскоп на 24 августа

Сегодня придется ответить на сложный вопрос: что скрепляет вашу пару?

Овен ‌

Сегодня Овны могут испытать не самые приятные чувства из-за некоторых слов второй половинки. Постарайтесь в ответ не наговорить лишнего, иначе отношения рискуют обостриться и перерасти в конфликт. Если вы еще не нашли свою половинку, сегодня шанс ее найти очень велик.

Телец

Звезды подсказывают Тельцам, что этот день желательно полностью посвятить любимому человеку. Отложите все свои дела и встречи с друзьями. То, что сегодня произойдет между вами, повлияет на отношения в течение длительного времени. Одиноких Тельцов ждет приятный сюрприз.

Близнецы

Сегодня только от вас будет зависеть, насколько хорошим будет настроение вашего любимого человека, насколько он доброжелательно отнесется к тем или иным вашим желаниям. Одиноким Близнецам звезды советуют действовать решительнее и азартнее.

Рак ‌‌

Астрологические влияния этого дня подтолкнут Раков к обсуждению с любимым человеком текущей ситуации. Наиболее правильная тактика – это поиск баланса интересов и доброжелательность к партнеру. Одиноких Раков поклонники будут забрасывать знаками внимания.

Лев ‌‌

Не исключено, что сегодня вы испытаете некоторое охлаждение чувств по отношению ко второй половинке. Постарайтесь дать себе возможность разобраться в причинах этого. Одиноких Львов ждет интересный и насыщенный романтическими приключениями день.

Дева ‌‌

Вряд ли в этот день Девы сами знают чего хотят, но почему-то уверены, что об этом догадывается любимый человек. Постарайтесь не усложнять отношения из-за вашего переменчивого настроения. Если вы пока одиноки, приложите для реализации своего плана всевозможные усилия.

Весы ‌‌

Текущее положение планет говорит, что залог успешных отношений с объектом вашей страсти – это согласованность мнений и взвешенность решений. Без одобрения партнера вам не стоит предпринимать важных решений. Одинокие Весы в своих действиях могут быть не слишком осторожными.

Скорпион

Для Скорпионов в отношении объекта их симпатии будет важным не перепутать любовь и страсть. Постарайтесь разобраться в чувствах, и только потом действуйте. Если вы пока одиноки, слова представителя противоположного пола вызовут у вас сердечный трепет.

Стрелец

Если сегодня вы все четко просчитаете и разложите по полочкам, то у вас есть шанс восстановить отношения с любимым человеком. Главное – в действиях будьте на шаг впереди партнера. Одиноких Стрельцов ждет попытка разгадать мотивы поведения потенциального избранника.

Козерог

Звезды подсказывают Козерогам, что не стоит возлагать серьезных надежд на вторую половинку. Постарайтесь сами руководить ситуацией, у вас это получится намного лучше. Свободные Козероги, реализуйте свою давнюю мечту и в этом процессе вы можете встретить свою любовь.

Водолей

Не исключено, что сегодня некоторым Водолеям придется бороться со стереотипами любимого человека. Вряд ли партнер захочет с ними расстаться, поэтому, может быть, вам с ними смириться? Одинокие Водолеи обратятся за советом в поиске второй половинки.

Рыбы ‌‌

Если в этот день вам будет трудно адекватно оценивать поступки любимого человека, постарайтесь взглянуть на ситуацию со стороны. Возможно, вам мешает субъективность в отношении партнера. Одиноким Рыбам звезды советуют напрасно не обольщаться.