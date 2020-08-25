4 признака чересчур завышенной самооценки

Про заниженную самооценку и ее роль в жизни человека мы уже знаем довольно много.

Таким людям бывает сложно устроить свою личную жизнь и построить карьеру, попросить адекватное возмещение затраченных сил и оплату труда, ценить себя.

А как проявляется завышенная самооценка и чем это может быть чревато для окружающих?

Количество «Я» в любой беседе зашкаливает. Попросту говоря, человек говорит только о себе и все разговоры сводит на «а вот я», «я считаю» и т.п. Попытки собеседника рассказать что-то о себе натыкаются на «А вот я бы в этой ситуации…», «Да что ты говоришь ерунду, вот я тебе сейчас расскажу такое…» Отказывается принимать критику, сопоставлять свое мнение с кем-либо еще. Те, кто критикует, быстро попадают в разряд настоящих врагов. Постоянно доказывает всем, что он или она – лучший. Даже если это объективно не так, отказывается признать лидерство другого. Чужие успехи обесцениваются: «да тут любой дурак сможет», «да что тут сложного» и т.п. Себя такой человек считает безупречным. Поэтому, когда случаются неудачи (а они неизбежно случаются в жизни каждого), он старательно ищет того, кто в этом виноват. Роль виновника может быть отдана и обстоятельствам: времени, пробкам, погодным условиям и тп., но ни в коем случае не самому себе.

Думаю, что многие согласятся с тем, что это не самый удобный человек для совместной работы или близких отношений.

Попытки «снять корону» и фраза: «ты ничем не лучше и не хуже других» вряд ли будут успешными, велик риск стать врагом. Можно попробовать сказать, что каждый человек имеет право на ошибку, каждый имеет право на безусловную любовь, каждый может быть важным вне зависимости от достижений, просто так. И что вы любите и цените этого человека – просто так, а не потому, что он в чем-то лучший.

Диана Сабитова