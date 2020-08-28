4 вечно недовольных знака зодиака

Каждый человек по-своему брезглив, ведь есть вещи, с которыми в силу характера нельзя смериться или терпеть.

При этом, есть и такие люди, которые не могут сдержать свое пренебрежение, и более того, они слишком злостные критики в отношении других людей. Порой с ними неприятно находиться в одной компании, ведь они могут из-за ничего испортить всю репутацию.

Девы очень аккуратные знаки зодиака, настолько, что они пол могут помыть четыре раза за день, а если увидят хотя бы одно пятнышко, могу и еще раз повторить процедуру.

У этих знаков патологическое отвращение ко всему грязному.

Правда, понятие чистоты и порядка у каждого свое, но у Дев оно действительно свое: у них все должно лежать на своих местах, дом должен блестеть, а одежда должна всегда иметь товарный вид.

Эти люди умудряются даже в белоснежном состоянии держать тряпку, которой моют пол.

С одной стороны, это удивительное качество, но другие домочадцы медленно сходят с ума от такого чистоплюйства.

Кроме того, нельзя брать ничего, что принадлежит Девам – побывав в чужих руках, эта вещь окажется на мусорном баке.

И даже, если жарким летом, у представителей этого знака зодиака не будет денег на бутылочку воды, а единственным источником будет бутылка с водой друга, супруга или ребенка, то они лучше умрут от жажды, чем будут пить воду с чужими бактериями.

К слову, дикое пренебрежение эти люди испытывают и к глупым людям. Они убеждены, что именно глупость – главный порок человечества.

Козероги слишком самовлюбленные натуры, которые стараются блюсти идеальную чистоту и порядок.

Сами они всегда выглядят вылизанными и опрятными, всегда носят собой антибактериальное средство для рук, а кнопу «вызов» лифта нажимают специальной полочкой, чтобы не подхватить бактерии.

К неопрятным людям у Козерогов свое отношение.

Даже, если собеседник будет умен и гениален, а партнерство с ним Козерогу только на руку, то все это в один миг может показаться тщетным, если у него будет замечено маленькое пятнышко от воды, неровно подстриженные ногти или неправильно подобранный галстук.

Близнецы также попали в список самых брезгливых людей, но по сравнению с другими знаками зодиака, они еще одуванчики.

Представители этого знака зодиака всегда выглядят, как с иголочки, вещи, которым более 10 лет, имеют потрясающий товарный вид.

Они умеют следить за собой и своим телом, поэтому всегда выглядят на все 100%, тем более для них это очень важно.

Близнецы обожают различные вкусные, дорогие ароматы и терпеть не могут плохие запахи, которые, кстати, могут повлиять и на ход знакомства с ними.

Однако, Близнецы не будут устраивать истерики и показывать свое отвращение к тем, кто не умеет также превосходно выглядеть.

Тем более, они больше обращают внимание на ум и душу.

При этом лучше не вторгаться в личное пространство Близнецов: рядом не сидеть, ручки, телефоны, ежедневники и бутылку с водой не брать – это может их сильно взбесить.

Представители этого знака зодиака воротят от всего, что им не нравится, но больше всего их раздражает, когда от человека исходит зловонный аромат.

С брезгливостью и пренебрежением Скорпионы относятся к легкомысленным и глупым людям. К слову, эти знаки любя встречать по одежке.

По мнению Скорпионов то, как человек выглядит прекрасно показывает, что у него в голове и как он относиться к делу.

Они редко прощают измены, так как к предавшему их человеку могут испытывать только брезгливость.