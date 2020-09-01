Время тотальной «перезагрузки» — гороскоп на 2 сентября

14-15 лунные сутки. Сегодня полная Луна в Рыбах обеспечивает разнообразие переживаний, добавляет к рациональному мышлению интуитивные озарения, эмоционально окрашивает любую мысль и диалог.

Это день душевной гармонии, спокойствия, умеренного дружелюбия, великодушия, сочувствия чужим бедам. Приветствуется коммуникабельность, гибкость, пластичность, развитое воображение. Возможен интерес к прошлому, к мистике, гипнозу, толкованию снов и примет. Может найтись пропажа. Подходяший день для уединенных размышлений, чтения, медитаций, для поддержки интереса к духовной жизни, к миру музыки, кино, фотографии, психологии.

Овен ‌‌

Сегодня импульсивным Овнам трудно проявлять инициативу и открыто выражать свои чувства. День ставит акцент на скрытой стороне событий, заставляет оценивать многое изнутри, отслеживать неочевидные детали и мысленно складывать паззлы. Самые важные новости могут прийти по тайным каналам. Нужна внимательность в работе с документами, с медицинской, учебной и служебной информацией. Снижен общий тонус.

Телец

Сегодня Тельцам не до конца ясно будущее. Перспективы выглядят благоприятными, но туманными. Размытая линия горизонта имеет свои преимущества: можно занять пассивную позицию и потешить себя приятной надеждой. Истина проступит из тумана постепенно, в процессе разговоров и размышлений. День подходит для воспоминаний, бесед со старыми друзьями. Можно не бояться подвоха и дать волю тайным чувствам.

Близнецы

Близнецам не стоит откладывать визит, совещание, консультацию, семейный или профессиональный разговор. К дотошности и целеустремленности придется добавить проницательность и деликатность. Вам может пригодиться душевная гибкость, готовность хранить тайну, умение сопереживать. В любой ситуации будет «второй план». Желательно понимать нюансы чужих чувств и настроений, уметь читать намеки и знаки.

Рак ‌‌

Сегодня Раки верны своим мечтам, вкусам и идеалам, чувствительны к идее вселенской гармонии. День пройдет на комфортной эмоциональной волне, хорош для медитации, молитвы, чтения духовных текстов, просмотра фильма. Нужный настрой усилит музыка. Возможны интригующие вести издалека. Истинный смысл услышанного или прочитанного будет понят интуитивно. Может присниться вещий сон, прийти знак свыше.

Лев ‌‌

В эти сутки Львам не обойтись без подсказок своей памяти и интуиции. Они будут особенно ценны, если речь зашла о безопасности или об интимных нюансах. Во ситуациях этого дня многое решает скрытность, деликатность, умение оставаться в тени. Нежелательно открыто выражать чувства и задавать прямые вопросы. Собирая факты, не стоит игнорировать ощущения. Имеет значение невидимый духовный срез событий.

Дева ‌‌

Девам сегодня придется вести себя деликатнее, чтобы получить обратную связь. Приятный диалог начнется с формирования атмосферы, позволяющей пребывать на одной душевной и духовной волне. Вам придется подстроиться под привычки собеседника или угадать настрой своей аудитории. Идеальна обстановка доверия, интимности, безопасности, взаимной симпатии. Не помешает тишина или спокойный музыкальный фон.

Весы ‌‌

Весы сегодня зависимы от обстановки, а она советует избегать агрессивных решений и сочетать контроль с мягкостью. В обращении с окружающими (коллегами, домочадцами, подопечными) должны присутствовать доверие и сочувствие. Весам-руководителям важно найти эмоциональный ключик к подчиненным. День подходит для общения с медиками и фармацевтами, визита в аптеку, изучения рецептуры лекарств и напитков.

Скорпион

Скорпионам день помогает восстановить душевную и телесную гармонию. Он хорош для отдыха (особенно, у воды и в уединеиии), для медитаций, фантазий, просмотра фильмов, мирного творчества. Обстановка не располагает к суете. Маловероятен срочный вызов или новый сигнал тревоги. Можно расслабиться, выспаться, провести время в обществе любимого человека или тех людей, от которых вы не ожидаете негатива.

Стрелец

Сегодня звезды предлагают Стрельцам сделать акцент на внутреннем мире или на частной жизни. День хорош для Стрельцов-мечтателей и философов, для тех, кто ищет тайного убежища или уединения. В разговорах могут быть затронуты темы, связанные с семьей, жильем, здоровьем, деньгами, профессией. При этом порой придется изъясняться намеками, возможны недомолвки, моменты недопонимания или самообмана.

Козерог

Козероги могут посвятить этот день спокойной уединенной работе. Сегодня хорошо разгадывать тайны, отсматривать видеоматериалы. Подходящее время для личной переписки, ведения дневника. Можно позволить себе минуту сентиментальности, пойти на уступки близким людям, симпатичным собеседникам или старинным знакомым. Пищу вашему уму и воображению могут дать воспоминания, звуки музыки или вести издалека.

Водолей

Сегодня Водолеям стоит удвоить внимание к качеству питания и напитков. Хорошо, если в меню будут сочетаться вкус и польза. Возможна тяга к сладкому и к пище, богатой углеводами. Загадочные явления этого дня на деле закономерны. Возможны небольшие денежные поступления, обнаружение потери. Не лучший момент для новых приобретений, зато может интуитивно найтись оригинальное применение старым вещам.

Рыбы ‌‌

Сегодня Рыбы могут получить известие или приглашение к диалогу. Не стоит уклоняться от разговора: так или иначе, он станет взаимовыгодным, найдется немало точек соприкосновения. День подходит для разговора влюбленных и супругов, для получения консультаций, прояснения тайн, подтверждения договоренностей. Скорее всего, с вами будут честны, а запутать вас грозит лишь ваша фантазия или мнительность.