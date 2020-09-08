Что скрывает каждый мужчина по знаку зодиака

У каждого человека есть свои тайны, исключений не бывает.

Астрологи уверены, что от знака зодиака зависит, что будет скрывать мужчина, неважно, от себя самого или от окружающих.

Овен – самоуверенный и независимый знак. Внешне он демонстрирует всем, что «мир должен прогнуться под него», а в глубине души боится ошибиться. И если все-таки ошибается, то скрывает произошедшее до последнего, списывая все на обстоятельства.

Телец, несмотря на внешнюю смелость, больше всего боится, что кто-то узнает подробности его личной жизни. Это касается как сокровенных переживаний по поводу семейных отношений, так и того, что где-то всплывут детали очередной интрижки на стороне.

Близнецы производят впечатление открытого человека, но это мастерская игра на публику. Это самый артистичный знак, который прячет от окружающих свою страсть к своеобразным развлечениям и боится, что тайные пороки выйдут наружу.

Рак – самый «закрытый» знак. Он с детства скрывает все, что может хоть как-то пролить свет на его личную жизнь или финансовое положение. Чувства свои он тоже скрывает, поэтому окружающим может казаться неприступным.

Лев внешне всегда уверен в себе, а внутри прячет кучу различных комплексов. Он скрывает, как для него важно внимание окружающих к его собственной персоне, и как ему страшно упасть в их глазах.

Дева всячески избегает рассказывать о своих планах, чего бы они ни касались. Внешне она может никак не проявить свою заинтересованность в деле или человеке, но, если ей что-то нужно, без шума реализует задуманное и извлечет выгоду из практически любой ситуации.

Весы славятся своей нерешительностью, но тщательно «закрывают» от всех обстоятельства или психологические травмы, которые стали причиной такого поведения. Им кажется, что если это откроется, они окажутся в полном одиночестве.

Скорпион – самый скрытный знак. Что у него на уме, подчас сложно вычислить даже детектору лжи. Но, как ни странно, больше всего Скорпион пытается не показать истинное отношение к любимым женщинам. Он никогда не признает, что невероятно ревнив.

Стрелец обожает свободу, и поэтому ему не от кого что-либо скрывать. Но астрологи вычислили тайную страсть знака – это вера в мистику и магию, которую он использует во всех сферах жизни, но исключительно тайно.

Козерог амбициозен и стремится максимально реализоваться в жизни. Он готов похвастаться успехами, но только не финансовыми. Свое материальное положение он скрывает всегда и от всех.

Водолей живет в своем мире и окружающие его не интересуют, но он скрывает это, как может. Внешне он соблюдает все правила социальной игры, но внутри прячется отстраненность и равнодушие.

Для Рыб важно мнение окружающих, поэтому они часто прячут «темные» стороны натуры. Например, они не слишком трудолюбивы, поэтому маскируют свою лень умными разговорами и имитацией деятельности.

Зная, что скрывают разные знаки, вам будет легче обходить «подводные камни» в отношениях.

Марианна Басс, эксперт в толковании сновидений, таролог