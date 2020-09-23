Самые бесчувственные знаки зодиака

Люди разных знаков зодиака по-разному воспринимают своё и чужое горе.

Эмоции для каждого — это поле для творчества и раскрепощения. Кто-то предпочитает скрывать эти наброски, кто-то выставляет напоказ, а кто-то не любит брать на себя излишний груз в виде чужих чувств и переживаний. Есть и другой вариант — возможно, человек в силу каких-то обстоятельств не может показать настоящие эмоции или же ему просто нечего показывать.

Астрологи выделяют несколько знаков зодиака, которым свойственна скрытность своих чувств. Иногда эти люди не принимают чужие проблемы близко, даже не рассматривая их, оставаясь безучастными. Может быть им просто трудно показать, что они чувствуют внутри? Давайте разберёмся.

Одним из этих знаков являются Девы. Они не полностью бесчувственны, но, к сожалению, многие эмоции они скрывают. Характер Девы слишком рассудителен, излишне холоден. Они много думают, и обдумывают, поэтому выход чувств, здесь, минимален. Девы редко обращают внимание на чужие проблемы, нет, они, конечно же, помогают и готовы сделать многое ради родных и близких. Только вот искренних чувств и переживаний от этого знака ждать не стоит, они сделают так, как должен поступить любой человек, но не из собственных побуждений, а потому, что так надо. Такие черты характера помогают преодолевать им жизненные трудности, не растрачиваясь на переживания и трату нервов. Хотя окружающим людям это явно не на пользу.

Водолеи хорошо скрывают свою бесчувственность. Они имеют множество друзей, родных и близких людей, и возникает вопрос, как они поддерживают общение, если будут безразлично относиться к их проблемам? Это идеальные друзья для веселых посиделок, для вечеринок, но, не для того чтобы подставить плечо в трудную минуту. Водолеи слишком много думают, очень часто уходят в собственный, внутренний мир, поэтому погружение в чужой для них может быть просто непосильной ношей. В начале общения, многие даже не осознают, что Водолеи с трудом проникаются чужими переживаниями, это они осознают только позднее, но мало кто их критикует за это.

Ещё один знак, которому свойственно скрывать свои чувства — это Козерог. От представителей этого зодиака можно увидеть холодное отношение с первых минут знакомства. Их часто называют чёрствыми, холодными, равнодушными, возможно, оно и так. На самом деле, Козероги не такие бесчувственные, внутри они испытывают те же эмоции, что и все остальные люди, только в силу других ценностей в жизни, они не привыкли растрачивать эмоции. Козероги сдержаны, расчётливы, спокойны, поэтому чаще остальных добиваются своего, потому что на пути к своим целям им не мешают эмоции.