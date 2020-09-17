Число отношений: с кем стоит встречаться именно вам

Давай для начала выясним твой номер.

Сконцентрируйся на имени, которое ты используешь или которое ассоциируешь с собой. Это необязательно может быть имя, которое записано у тебя в свидетельстве о рождении. Это может быть твой творческий псевдоним или игровое имя, которое ты используешь в интернете. Если ты вышла замуж и сменила фамилию, используй фамилию мужа, если ты соотносишь ее с собой.

Теперь, используя таблицу, присвой каждой букве — цифру. Затем складывай эти цифры до тех пор, пока не получится число от одного до девяти. Сейчас покажем, как.

1: а, и, с, ъ

2: б, й, т, ы

3: в, к, у, ь

4: г, л, ф, э

5: д, м, х, ю

6: е, н, ц, я

7: ё, о, ч

8: ж, п, ш

9: з, р, щ

Например, Татьяна Шах.

Получается: 2 + 1 + 2 + 3 + 6 + 6 + 1 + 8 + 1 + 5 = 35; 3 + 5 = 8

Итак, число отношений Татьяны — 8.

Номер 1

Ты привлекаешь людей своей уверенностью и харизмой, легко заводишь друзей, но при этом ты не в восторге, когда кто-то подходит к тебе слишком близко и нарушает границы. Ты предпочитаешь иметь широкий круг случайных связей, чем несколько по‑настоящему близких. В любви ты бываешь спонтанной и упертой. Тебе нравится, когда тобой восхищаются. А если ты чувствуешь, что не номер один, ты обычно покидаешь отношения.

Идеально, если цифры партнера 1, 2, 5 или 9.

Номер 2

Ты жаждешь страстей и близости. Чем теснее твоя связь с партнером, тем тебе больше она по душе. Ты хочешь чувствовать себя физически и эмоционально близкой к партнеру. Тебе нравятся традиционные атрибуты романтичных отношений: цветы, свечи, рестораны… Ты очень чуткая и очень чувствительная. Если ты чувствуешь себя неуверенно, то предпочитаешь уйти в себя и закрыться от внешнего мира.

Идеально, если цифры партнера 2, 4, 6 или 8.

Номер 3

Ты любишь быть на виду и на сцене, тебе важно, чтобы тобой восхищались, ты любишь соблазнять и завоевывать. Тебе не нравится, когда тебя пытаются к чему-то привязать: к дому или к партнеру. Ты любишь свободу, от этого кажешься со стороны легкомысленной и непостоянной.

Идеально, если цифры партнера 1, 5, 7 и 8.

Номер 4

Ты практична, дисциплинирована и последовательна. Тебе нравится порядок и организация, в том числе и в отношениях. Мир и гармония очень важны для тебя, ты ненавидишь драмы и конфликты. Иногда тебе хочется страсти и огня, и, если в отношениях становится слишком тихо, ты можешь устроить встряску.

Идеально, если цифры партнера 2, 4, 6 или 8.

Номер 5

Разнообразие для тебя — как кошачья мята для кошек. Ты умна, остроумна и за словом в карман не лезешь. Люди собираются в очередь, чтобы потусоваться с тобой, потому что с тобой никогда не бывает скучно. Тебе нужен партнер, который сумеет тебя рассмешить, который не будет отставать от тебя, но при этом не станет навязываться и легко отпустит потусить с подругами.

Идеально, если цифры партнера 1, 5, 8 и 9.

Номер 6

Тебе нравится нравиться. Ты ненавидишь вступать в конфликты, любишь спокойствие и тишину. Ты отдашь предпочтение скромному, надежному и заботливому партнеру (ну и правильно!), с которым сможешь свить семейное гнездышко и почувствовать себя в безопасности.

Идеально, если цифры партнера 2, 4, 6 и 8.

Номер 7

Ты немного мечтатель. Твое яркое воображение может даже создать тебе определенные проблемы в отношениях, потому что ты воспитана на идеализированных, заглаженных, как глянцевая картинка, представлениях о любви. Ты обаятельна и чувствительна, легко влюбляешься, но вот поддерживание отношений — не твоя сильная сторона, потому что в какой-то момент оказывается, что ты себе только навоображала этого человека.

Идеально, если цифры партнера 3, 5, 7 и 9.

Номер 8

Ты сильный игрок, решительный, контролирующий, способный управлять огромными коллективами. В романтичных отношениях ты можешь быть чересчур властной, тебе нравится, когда всё под контролем. Расслабься немного. Доверие — сложное чувство. Иногда твоя настойчивость в попытке заставить вещи работать как надо, может быть, скорее, угрозой отношениям, чем стабилизатором.

Идеально, если цифры партнера 2, 3, 4 и 6.

Номер 9

Ты очень дружелюбна, открыта и спокойна. У тебя большой круг друзей и знакомых, но ты редко находишься долго на одном месте, любишь менять окружение. Ты ненавидишь быть привязанной к месту — любишь бродить и исследовать. Ты будешь счастлива с партнером, таким же творческим, как и ты.

Идеально, если цифры партнера 1, 2, 5 и 7.