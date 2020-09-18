Работа над ошибками — любовный гороскоп на 19 сентября

Сегодня стоит поднять важные для вашей пары вопросы.

Овен ‌‌

Для Овнов идеальная тактика в этот день – умение гибко маневрировать между своим мнением и мнением любимого человека. Одинокие Овны, если потенциальный партнер вам не сразу понравится, не спешите прощаться с ним. Возможно, со временем вы увидите его другими глазами.

Телец

Звезды подсказывают, что умение установить некоторую эмоциональную дистанцию со второй половинкой поможет вам нормализовать внезапно вспыхнувший конфликт. Одинокие Тельцы произведут яркое впечатление на интересующего их человека.

Близнецы

В этот день звезды не советуют Близнецам концентрировать свое внимание на мелочах. Главное – что вы с любимым человеком в целом мыслите схоже. Одиноким Близнецам звезды советуют не спешить. В этом случае удача вас не оставит, а обстоятельства сложатся в вашу пользу.

Рак ‌‌

Для многих Раков успехи в личных отношениях сегодня во многом зависят от того, сколько душевного тепла они вложат в общение со второй половинкой. Одинокие Раки могут столкнуться с застарелой проблемой, связанной с бывшим возлюбленным, которая потребует быстрой реакции.

Лев ‌‌

У Львов в поиске любви предпринятые ранее шаги дадут неожиданный и приятный результат. Для многих Львов, находящихся в длительных отношениях, в этот день забрезжит свет в конце тоннеля. Затяжные конфликты с пассией, кажется, благополучно завершаются.

Дева ‌‌

Скорее всего, преждевременно было бы говорить об окончательном разрешении противоречий между вами и второй половинкой. Однако позитивная динамика в ваших отношениях внушает оптимизм. Одинокие Девы, постарайтесь не затягивать с выбором кандидатуры.

Весы ‌‌

Весы, постарайтесь обратить себе на пользу складывающиеся ситуации. В этом вам поможет умение просчитывать развитие событий и реакцию пассии. Не исключено, что одиноких Весов ждет встреча с симпатичным человеком. Если ваш интерес будет взаимным, то общение получит благоприятное продолжение.

Скорпион

Для серьезного разговора с любимым человеком постарайтесь подобрать более благоприятное время. Сейчас вам стоит сосредоточиться на ослаблении между вами эмоционального напряжения. Не исключено, что одинокие Скорпионы попадут под власть собственных иллюзий, касающихся отношений с потенциальным партнером.

Стрелец

Постарайтесь не строить воздушных замков, так как вряд ли ваши расчеты в отношении объекта вашей страсти будут точными. Напротив, скорее всего, вмешаются непредвиденные обстоятельства. Одиноким Стрельцам не стоит форсировать события, даже если желание двигаться вперед будет очень сильным.

Козерог

Если ваши слова и поступки будут неправильно истолкованы пассией, то постарайтесь воздержаться от бурной реакции и критики в адрес партнера. Излишняя разговорчивость одиноких Козерогов может создать не самое благоприятное впечатление о них в глазах потенциального партнера.

Водолей

Скорее всего, в общении со своей пассией Водолеи попадут в какие-то новые для себя ситуации, уладить которые им будет сложно из-за отсутствия соответствующего опыта. Одиноким Водолеям сегодня пригодится их умение разбираться в людях и делать соответствующие выводы.

Рыбы ‌‌

Сегодня вы может проявить наблюдательность в отношении пассии. Это поможет вам понять что является глубокими, коренными причинами событий, а что следствием и устранить неприятные ситуации из вашей жизни. У одиноких Рыб может появиться новый объект симпатий.