Как обманывают женщины разных знаков зодиака

Астрология — проводник в характеры людей. На этот раз она расскажет, как обманывает прекрасная половина знаков зодиака.

Сложно найти более организованных дам, чем Овны. Случайности к ним не относятся. Они все всегда контролируют. Поэтому, если представительница знака начала опаздывать, то нужно активировать подозрительность. Скорее всего она опаздывает из-за кого-то, кому тайно уделяет время.

Женщины-Тельцы очень общительны. Они с большим удовольствием рассказывают партнёру все на свете и обо всех. Разговорами они так же проявляют любовь к партнёру: придумывают ласковые прозвища, интересуются делами, слушают, поддерживают. Если дама, рождённая под этим знаком, закрылась в своих мыслях, то ее партнёру нужно задуматься о возможности появления соперника.

Женщины знака Близнецы любят прогулки и посещение развлекательных мест. Для них диван и телевизор на вечер — залог скуки. Если она изъявила желание побыть дома, то нужно внимательно отнестись к ее поведению. Возможно, обман гнетёт ее душу.

Женщина-Рак вообще не склонна к вранью. Но это случается и с ними. А если ко всему прочему добавляется уныние, то, скорее всего, она действительно страшится за что-то — возможно, боится раскрытия обмана. Ракам от природы не дано врать, так как они просто это не умеют делать.

Для спутника женщины-Льва станет тревожным звоночком ее неожиданная смена имиджа или, как минимум, излишняя забота о своей внешности. Это напрямую свидетельствует о том, что у неё появился поклонник. Помимо этого, она становится болтливой, а для неё это совершенно нехарактерно.

Дева способна на предательство, как и любая другая женщина. Но ее чувствительность выдаст весь обман в самые кратчайшие сроки. Она может хорошо заметать следы, быть незамеченной, но ее нервозность не позволит остаться хладнокровной. Неприемлемость лжи не даст ей обмануть, ведь ее просто замучает совесть.

Женщины знака Весы очень пекутся о своей репутации. По этой причине боятся, что обман раскроется, и они станут всеобщим посмешищем. Весы будут резко реагировать на самые безобидные вопросы, раздражаться по пустякам. Их всегда выдаёт паника.

Поймать женщину-Скорпиона за руку — задача не из легких. Ей помогает двусмысленность, туманность и загадочность. Нужно наблюдать за ее поведением очень внимательно. Если она сменила пароль на телефоне, то, скорее всего, нашла новое развлечение.

Предательство женщина-Стрелец скрывает самым тщательным образом. Ей очень стыдно за свой проступок, она переживает, но проявляет это достаточно оригинальным способом — дама становится ужасно раздражительной на своего партнёра, пытаясь найти причину того, что это он виноват в ее тайне.

Ответственная и организованная женщина-Козерог будет сгорать от вины. Она постарается загладить свой удачный поступок более внимательным отношением и заботой к избраннику. Поэтому партнёру следует знать, что излишняя доброта не бывает без причины.

Женщина-Водолей не представляет свою жизнь без толпы подружек. Она рассказывает им совершенно все, но информацию о поклонниках утаивает. Однако если они ее хоть немного заподозрят, то она выложит им все, как есть. А если знают подружки, то знают все вокруг.

Чувствительные и летающие в облаках женщины-Рыбы не относятся к предательницам. Но если так случилось, то они быстро выложат информацию, стоит только задать наводящий вопрос. Понять, что девушка лжет, можно по ее стыдливому поведению. Она стесняется даже партнёру в глаза смотреть.