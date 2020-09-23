Настройтесь на одну волну — любовный гороскоп на 24 сентября

Сегодня можно найти ту гармонию, за которой вы так долго гонитесь.

Овен ‌‌

Не исключено, что настроение Овнов на протяжении этого дня будет изменчивым и непредсказуемым. Попробуйте сначала гармонизировать эмоциональную сферу, а потом общаться с любимым человеком. Небесные влияния этого дня особенно благоприятствуют одиноким Овнам.

Телец

В этот день постарайтесь здраво оценивать происходящие события и просчитывать наперед возможные последствия поведения любимого человека. Одинокие Тельцы сегодня могут достичь успеха в устройстве личной жизни, если учтут прошлый жизненный опыт.

Близнецы

Некоторым Близнецам укреплять любовные отношения будет немного труднее, чем обычно. Причина может заключаться в несовпадении точек зрения на ряд событий. Одинокие Близнецы в этот день будут руководствоваться слишком радужным отношением к жизни и противоположному полу.

Рак ‌‌

Если в этот день у некоторых Раков возникнет критическая ситуация в отношениях с пассией, то на помощь могут придти люди из ближайшего окружения самыми искренними намерениями. Для одиноких Раков сегодня очень подходящий день для того, чтобы заводить новые знакомства.

Лев ‌‌

Львам сегодня придется быстро реагировать в различных нестандартных и непривычных ситуациях. Тем не менее, вы справитесь, так как вами будет двигать привязанность к любимому человеку. Одиноким Львам запланированные на сегодня встречи лучше провести ближе к вечеру.

Дева ‌‌

Возможно, Девам будет трудно признать свою неправоту. Однако постарайтесь понять, что гордость не всегда хороший советчик в отношениях. Одинокие Девы сегодня могут устранить из своей жизни соперников и конкурентов, не прилагая к этому особых усилий.

Весы ‌‌

Если в этот день вы испытываете эмоциональное напряжение, постарайтесь изменить точку зрения на ситуацию в личной жизни. Ключом к душевному равновесию станет легкое и спокойное отношение. Одиноким Весам, скорее всего, удастся растопить лед неприступного сердца.

Скорпион

Для некоторых Скорпионов этот день может стать беспокойным временем. Постарайтесь ничего не планировать на ближайшее время пока не изменятся астрологические тенденции. Одиноким Скорпионам сегодня стоит позаботиться о своей репутации.

Стрелец

Не исключено, что Стрельцы будут озабочены разделением полномочий в своем союзе. Если борьба за власть примет острую форму, придется искать мирное решение вопроса. Для одиноких Стрельцов полной неожиданностью может стать внезапно вспыхнувшая влюбленность в давнего знакомого.

Козерог

Если в этот день вы не сможете настроиться на волну любимого человека, скорее всего, проблем будет трудно избежать. Для одиноких Козерогов расположение планет способствует неожиданным встречам и знакомствам с интересными личностями противоположного пола.

Водолей

С точки зрения личной жизни у Водолеев этот день может выдаться неспокойным. Нежелательным станет скоропалительное решение, вызванное сиюминутным настроением. Одинокие Водолеи, чтобы судьба порадовала вас счастьем, вам стоит открыться миру.

Рыбы ‌‌

Не исключено, что Рыбам придется немало потратиться, гармонизируя ситуацию в личной жизни. Впрочем, ваши старания окупятся с лихвой. Одинокие Рыбы, может быть, не стоит тратить столько сил, если этот человек не готов к отношениям и не отвечает вам взаимностью?