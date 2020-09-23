Мозговой штурм поможет — финансовый гороскоп на 24 сентября

Сегодня лучше разбирать рабочие проблемы вместе с коллегами.

Овен ‌‌

У Овнов сегодняшний день складывается в целом благоприятно. Особенно это касается руководящих работников, которые проводят структурные реформы на вверенном им участке работы. Не бойтесь идти на риск, если ситуация к этому склоняет. Удача сопутствует вам при совершении финансовых операций. Однако постарайтесь наиболее важные дела запланировать на первую половину дня.

Телец

Тельцам звезды советуют всячески развивать деловое партнерское сотрудничество. Сегодня вам удастся добиться серьезного продвижения в данной теме. Деловое партнерство, это не только работа в паре с партнером. Когда вы вступаете в отношения клиент-исполнитель, то это тоже разновидность делового партнерского сотрудничества. Поэтому сфера услуг также получит успешное развитие и реализацию.

Близнецы

Близнецам в этот день удастся проявить свои таланты в области техники и умения разбираться в тонкостях и деталях. Прежде всего, это затронет инженерно-технических работников, изобретателей и рационализаторов. Отношения с коллегами и подчиненными складываются конструктивные, ничто не будет отвлекать ваше внимание от непосредственного выполнения работы.

Рак ‌‌

У Раков сегодня благоприятный день как для привлечения клиентов к товарам и услугам. Используйте свой богатый творческий потенциал для того, чтобы предложить что-либо новенькое, усовершенствовать свою работу. Экспериментируйте, пробуйте найти внутренние резервы для развития – сейчас для этого у вас будут благоприятные шансы.

Лев ‌‌

Львам в этот день удастся довести до конца какое-то важное дело. Это хорошее время для проведения ремонтно-строительных, коммунальных и сельскохозяйственных работ. Можно заниматься подготовкой бухгалтерских и иных отчетов, благоустраивать свое рабочее место, наводить порядок в документах. Лучше сотрудничать с теми людьми, с которыми у вас установились хорошие личные отношения.

Дева ‌‌

У Дев сегодняшний день может быть связан с успешным урегулированием информационных вопросов. На первую половину дня хорошо планировать деловые поездки и встречи. Кроме Также это хорошее время для оптовых закупок товара на складе. В конце дня воздержитесь от расходования крупных сумм денег.

Весы ‌‌

Весам звезды сулят удачу в деньгах. Однако ничего вам само с неба не упадет, всего придется добиваться упорным трудом. Энергии и физической выносливости у вас будет достаточно для того, чтобы в течение длительного времени выдерживать высокий темп работы. Успешно пойдет благоустройство на рабочем месте.

Скорпион

От Скорпионов сегодня требуется активное поведение, направленное на урегулирование информационных вопросов, установление деловых связей. Многие дела вы будете в состоянии решить лично. Однако при взаимодействии с окружающими людьми ваши дела пойдут гораздо быстрее. Успешно идет работа с документами.

Стрелец

Стрельцам в этот день звезды советуют обращаться к работодателям или в государственные учреждения за получением льгот и компенсационных выплат. Расходы, которые вы понесете на восстановление здоровья, покупку путевки в санаторий и прочее могут быть вам компенсированы. В конце дня напротив, воздержитесь от инвестиций в коллективные проекты.

Козерог

Козерогам в этот день звезды советуют заниматься составлением перспективных планов на будущее. Желательно делать это не в одиночку, а в контакте с единомышленниками. Там вы сможете повлиять на принятие коллективных решений, если примите участие в собраниях, совещаниях, конференциях – к вашему мнению будут прислушиваться.

Водолей

У Водолеев, занимающих руководящие должности, сегодняшний день складывается успешно. В первой половине дня приложите максимум усилий, чтобы получить всю нужную вам информацию о положении дел на вверенном вам участке работы. В конце дня и вечером желательно не вести деловую переписку с коллегами, живущими в других регионах.

Рыбы ‌‌

Рыбы сегодня сумеют поднять свой авторитет в профессиональном сообществе благодаря активному включению в коллективные обсуждения. В результате такого общения вы станете более глубоко понимать сложившиеся реалии и поднимете уровень своих профессиональных знаний. Этот день складывается благоприятно для тех, кто находится в командировке или работает на вахте.