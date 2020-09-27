Романтика разобьется о быт — любовный гороскоп на 28 сентября — 4 октября

Любовный гороскоп на неделю 28 сентября - 4 октября 2020 для каждого знака зодиака: Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей, Рыбы.

Овен ‌‌

Влюбленным Овнам звезды напоминают, что в их парном танце сейчас, как никогда, ценно равновесие. На этой неделе важно не нарушить его в четверг и пятницу. Проявляя активность 1-2 октября, не перехватывайте инициативу, дайте партнеру сделать ход. Отличным знаком будет синхронность мыслей и действий.

Телец

Неделя внесет в личную жизнь Тельцов больше порядка. Даже по уши влюбленные Тельцы-экспериментаторы одумаются и затоскуют по надежному сценарию отношений. В воскресенье или в субботу вечером многие Тельцы спровоцируют разговор, который станет неожиданным для их партнера и, возможно, для них самих.

Близнецы

На этой неделе может снизиться недавний интерес Близнецов к отношениям или их общее везение в любви. Игра, которая доставляла удовольствие, начнет приносить им некоторые неудобства. Выиграют Близнецы, склонные к верности и постоянству. Неожиданные вести возможны в воскресенье или в субботу вечером.

Рак ‌‌

Любовные дела Раков на этой неделе улучшатся. От любимого человека могут прийти неожиданные звонки и неординарные предложения. Появится надежда помириться у Раков, которые повздорили с постоянным партнером (помочь в этом могут друзья). Обнадеживающую весть или приятное знакомство обещает уик-энд.

Лев ‌‌

На этой неделе влюбленные Львы потеряют какое-то ценное преимущество. Менее уверенными в себе станут Львы-женщины. Стоит на время отказаться от лишней откровенности. В первую очередь, это важно в субботу вечером и в воскресенье: возможен неожиданный разговор или новость, которые усложнят отношения.

Дева ‌‌

Шансы влюбленных Дев, как и их изобретательность, возрастут с приходом уик-энда. Многие Девы сменят манеру общения. Женщины-Девы станут увереннее в своей привлекательности. Это удачный момент для перехода к нестандартной тактике, например, использованию дружбы или переписки как прелюдии к роману.

Весы ‌‌

В течение этой недели Весы утратят свой перевес в любовной игре. Отношения начнут строиться как равноправное партнерство, где инициатива далеко не всегда принадлежит самим Весам. Насколько устойчив новый баланс, покажут дни 1 и 2 октября. В выходные возможен неожиданный разговор на интимную тему.

Скорпион

На этой неделе у влюбленных Скорпионов появится «право голоса». Между ними и их партнерами участятся незапланированные беседы с весьма неожиданными поворотами. Одинокие или разочарованные в любви Скорпионы в конце недели могут надеяться на неожиданное приятное знакомство (возможно, через друзей).

Стрелец

В чувствах Стрельцов на этой неделе может появиться больше осторожности и расчета. Стоит подумать о другом формате общения с партнером. То, что раньше можно было озвучить без всякого стеснения, теперь придется замалчивать или обсуждать в особых условиях. Уместен запрет на некоторые интимные темы.

Козерог

В конце недели Козерогов ждет важный разговор с любимым человеком (или с другом, который в курсе их любовных дел). Стоит дождаться выходных, если вы хотите поговорить с пассией о чем-то интимном, планируете отправить письмо далекой любви за рубежом или намерены обновить аккаунт на сайте знакомств.

Водолей

Водолеям на этой неделе стоит стать осмотрительнее в общении с интимным подтекстом. Подробности, которые вы легкомысленно изложите в письме, разговоре или передадите третьим лицам, позже могут быть использованы против вас. Особенно коварны «дружеские» беседы. Стоит удвоить осторожность в выходные.

Рыбы ‌‌

На этой неделе приятный сюрприз влюбленным Рыбам готовят выходные. Возможно неожиданное, но долгожданное предложение. Одинокие Рыбы в конце недели могут надеяться на интересное общение, им стоит обновить анкету на сайте знакомств и связаться с друзьями (возможно знакомство в поездке, в компании).