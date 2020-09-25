Названы 5 женских имен, которые защищены от болезней

Выбирая имя для своего ребенка, не каждый родитель задумается о его значении. Эксперты назвали женские имена, обладательницы которых наделены крепким здоровьем и силой.

Александра. Одним из самых сильных женских имен является Александра. Дело в том, что оно мужское, в связи с чем обладательницы имени переняли множество сильных привычек. Александры сочетают в себе силу и женственность. Им не свойственно сидеть на одном месте. Они привыкли рисковать и не боятся кардинальных перемен. У Александр крепкое здоровье, хотя они совсем за ним не следят.

Варвара. Обладательницы имени тверды и последовательны, к тому же достаточно везучи. Они наделены крепким здоровьем, которое сохраняется в течение всей жизни. Варвары редко сталкиваются с серьезными заболеваниями. Так как знают что нужно следить за здоровьем и начинать лечение вовремя.

Виктория. Имя означает «победа». Жизнь Викторий нельзя назвать легкой, при этом большинство проблемы они создают себе сами. С ранних лет Виктории стремятся к первенству, а проиграв или допустив ошибку, бросают все силы, чтобы это исправить. В течение жизни у них наблюдается немало заболеваний. Однако серьезные болезни обходят их стороной, благодаря сильному иммунитету.

Вера. Обладательницы имени уравновешены, спокойны. Они обдумывают каждое свое действие, благодаря чему избегают многих проблем. Сказать определенно, что у Вер хороший иммунитет нельзя, просто они трепетно относятся к своему здоровью. В их доме всегда можно найти аптечку с необходимыми лекарствами. А когда речь заходит о серьезных проблемах, Веры сразу же обращаются к врачам.

Екатерина. Имя означает «чистая», «непорочная». Его обладательницы наделены крепким здоровьем от рождения. Екатерины мужественны и темпераментны. Они не привыкли сидеть на месте. Им свойственно совершать необдуманные поступки и идти на риски. Хоть Екатерины и небрежно относятся к своему здоровью, серьезные болезни обходят их стороной.