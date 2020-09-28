Время замереть — гороскоп на 29 сентября

12-13 лунные сутки. Сегодня Луна в Рыбах усилит чутье и гибкость, что поможет подстроиться к требованиям момента.

Многие правила будут соблюдаться интуитивно или по привычке. Спокойствие и послушание всюду принесут лишний бонус. Добавит надежности упорядоченное прошлое: закрытое обязательство, возвращенный долг, вовремя принесенная жертва. День станет скучным для тех, кто хочет активности. Возможна скрытность, мнительность, перестраховка. Также эти сутки могут навеять тяжелые воспоминания. Внушаемым людям лучше думать о хорошем, например, о верности принципам, достигнутых успехах или прочности старой дружбы.

Овен ‌‌

Сегодня Овны станут менее активными. У Овнов с неисчерпаемой энергией сузится поле действий, или им придется скрывать свои маневры. Спонтанным порывам помешает чувствительность или осторожность, диктуемая опытом. На ход дел повлияют тайные обстоятельства и детали прошлого. Удача придет благодаря подготовленной почве: закрытому долгу, принесенной ранее жертве, предусмотрительно укрепленным тылам.

Телец

Для Тельцов сегодняшние повороты судьбы удачны, так как отвечают их оригинальным желаниям и помогают реализовывать их старые мечты. Вплоть до ночи будет хорошо работать ваша личная интуиция или чутье ваших друзей. Неожиданно (или ожидаемо) придет помощь от влиятельных единомышенников и официальных инстанций. Стоит пользоваться моментом, так как вскоре этот канал будет закрыт или модифицирован.

Близнецы

Сегодня Близнецы в плену профессионального долга или других обязательств. Не лучший момент для веселых развлечений и спонтанных обновлений. Звезды советуют временно отложить новые планы, заняться завершением оставших дел и связанными с ними неизбежными бюрократическими нюансами. Возможно, вам придется посетить прежнее место работы или архив, поговорить с бывшим начальником, куратором, коллегой.

Рак ‌‌

Сегодня звезды советуют Ракам не увлекаться новомодными экстравагантными направлениями и в любом деле руководствоваться знакомыми идеалами. Многие Раки выберут этот путь интуитивно, сделав своим ориентиром старую проверенную систему ценностей. Верность станет вашей лучшей опорой: залогом стабильного психологического состояния, гарантией поддержки от нужных людей или инстанций дома и за рубежом.

Лев ‌‌

Сегодня звезды не советуют Львам автоматически подавлять свою мнительность и подозрительность: отчасти, эти качества полезны, а осторожность оправдана. Вы будете чувствовать себя спокойнее, если лишний раз проверите прочность защитных барьеров или убедитесь в том, что вас не обманывают. Не стоит ждать в эти сутки физической бодрости и душевного подъема, возможна слабость или сентиментальность.

Дева ‌‌

Сегодня Девам придется сделать ставку на эмоциональную или духовно-идейную гармонию со своим окружением. Она будет ценна вдвойне, если отсутствует согласие в других вопросах, например, бытовых, финансовых или деловых. Вам будет проще угадывать желания своего партнера, настраиваться на собеседника или ориентироваться в привычках своих клиентов, находясь на их душевной волне и разделяя их взгляды.

Весы ‌‌

Сегодня звезды советуют Весам выбирать тайную или уединенную работу с минимальной физической нагрузкой и правом на анонимность. Увеселения, начинания, публичные выступления и другие активные мероприятия желательно отложить. Для успеха в эти сутки может потребоваться проницательность, знание старых правил, спокойствие, способность к заботе и состраданию. Возможны недомогания с неясными симптомами.

Скорпион

Сегодня настрой Скорпионов гармонирует с требованиями момента и правилами, которых нужно придерживаться. Многие рекомендации будут выполняться вами интуитивно, по привычке или в силу опыта. Вы будете согласны с большинством ограничений (особенно, если обожглись на обновлениях). Будет защищено ваше право на чувствительность и интимность. Хороший день для спокойного отдыха, уединенного творчества.

Стрелец

Стрельцов этот день сделает впечатлительными и мнительными. Возможен временный спад активности. По возможности, звезды советуют остаться дома или в месте пребывания, отказаться от поездок, начинаний и интенсивных внешних контактов. Неплохое время для кабинетной работы, уединенных исследований, подведения итогов. Возможен повышенный интерес к прошлому: генеалогии, истории, кладам, духовным корням.

Козерог

Для Козерогов это день «запланированных неожиданностей». Многие Козероги невозмутимо примут подарок судьбы, так как предвидели или частично сами организовывали его. Позитивные стороны дня - спокойствие и защищенность. Опасность может крыться в вашей привычке поддаваться унынию из-за воспоминаний, навеянных прошлым. Старайтесь чаще вспоминать хорошие моменты и закрывать уже не актуальные страницы.

Водолей

Сегодня Водолеям лучше во всем занять осторожную скрытную позицию, а в быту и финансовых делах быть бережливее. В любой ситуации лучше сделать выбор в пользу паузы - например, отложить необязательную покупку или взять время для подготовки к встрече. День может пробудить интуицию, память о прошлом, сентиментальность, интерес к запасам. Возможны неожиданные, но не случайные находки забытых вещей.

Рыбы ‌‌

Сегодня Рыбы интуитивно держатся в нужных границах и выбирают для себя оптимальную линию поведения. Многие Рыбы предпочтут использовать в качестве визитной карточки незаметность, пассивность, молчание, отсутствие. Благодаря умению почувствовать момент, вам удастся получить какие-то подарки от прошлого. А вот планировать будущее нежелательно: вы будете опираться на устаревшие правила и принципы.