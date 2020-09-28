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5 самых надежных мужчин по знаку зодиака

Говорит Уфа33 минуты назад
Фото: Говорит Уфа

Самое главное в отношениях это любовь. При этом, насколько долго они продлятся, зависит от характера партнеров. Эксперты назвали пять знаков зодиака, среди которых самые надежные мужчины.

Телец. Стремятся к развитию и не привыкли сидеть сложа руки Тельцы. Они готовы возложить на себя ответственность за семью и ее благополучие. Представители знака не так сильно в учебе, однако с легкостью находят себя в жизни.

Лев. Любят жить, ни в чем себе не отказывая, Львы. У них высокие запросы, однако они способны их удовлетворить. Мужчины-Львы всегда находят себе высокооплачиваемую работу. При этом они щедры.

Весы. Представители знака умеют оказываться в нужное время в нужном месте. В их окружении много успешных людей, у которых можно чему поучиться. Мужчины-Весы целеустремленны, они знают, как обеспечить свою семью.

Скорпион. Развитым стратегическим мышлением наделены Скорпионы. Они умны и ответственны. Среди мужчин-Скорпионов много руководителей. При этом в отношениях они также надежны, как и на работе.

Козерог. Среди представителей знака много трудоголиков. Такие мужчины никогда не останутся без работы, так как финансовое благополучие для них играет большую роль.

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