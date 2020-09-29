В какие дни октября можно встретить любовь и разбогатеть

Три энергетически сильных дня, благоприятных для ритуалов, составления карты желаний и прочих практик, ожидаются в октябре. Об этом рассказала астролог Лилия Любимова.

По ее словам, один из дней будет особенно подходящим для любовной магии и денежных ритуалов — 23 октября. Причина в том, что солнце будет в первом градусе Скорпиона, который является знаком бурных чувств. Астролог пояснила, что можно поработать с духами стихий: земли, если важно финансовое благополучие, или воды — если больше интересует эмоциональное счастье и любовь.

— Только все практики нужно начинать после 16:00 по Москве, поскольку до этого времени Луна без курса, — уточнила Любимова.

Еще одним сильным по энергетике днем будет 13 октября. По словам астролога, он подходит для сложных практик — для работы со внутренними целями и ценностями.

— Полезно разобраться, что является важным в нашей жизни. Это время спокойных небесных ритмов, когда нужно научиться правильно взаимодействовать со временем, — пояснила специалист.

Третьим по энергетике днем является 18 октября, которые удачен для ежедневных дел, бытовой магии и планирования на месяц. Кроме того, он подходит для привлечения удачи и благополучия, а также ритуалов на здоровье и долголетие.